إيلاف من واشنطن: في حدث قد يكون الأول من نوعه في تاريخ السياسة والدبلوماسية العالمية، أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي المغادرة، إثر التلاسن الحاد بينهما في البيت الأبيض.

وقال ترامب "وفقاً لما نقلته سي إن إن" إن الرئيس الأوكراني لم يحترم أميركا في معقلها ورمزها الأكثر أهيمة، وهو "البيت الأبيض".

ونقلت القناة عن مسؤولين في البيت الأبيض أن زيلنسكي لم يغادر البيت الأبيض لأنه أراد ذلك "بل لأن ترامب طرده". كما أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ترامب "طرد" زيلينسكي من البيت الأبيض.

وغادر زيلينسكي البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مع دونالد ترامب.

🚨 #BREAKING: Zelensky has OFFICIALLY left the White House after being kicked out by President Trump



According to pool reports, he was BEGGING to say.



Bye! 👋🏻 pic.twitter.com/wVNkYRgN2T