إيلاف من مراكش: استشار الأمير هاري مساعديه السابقين بشأن العودة الجزئية المحتملة إلى المملكة المتحدة في سعيه لإصلاح صورته العامة، وتفيد مصادر مقربة من دوق ساسكس بأنه يسعى إلى إعادة تحسين صورته في بريطانيا، وإصلاح علاقته بوالده الملك.

وذكرت صحيفة "تايمز" نقلاً عن صحيفة "ميل أون صنداي" أن الأمير هاري كان يتشاور مع الأصدقاء والمساعدين السابقين الموثوق بهم حول استراتيجية محتملة، وأن أحدهم أثار احتمال عودته إلى واجبات ملكية منخفضة المستوى.

وورد مؤخراً أن مستشاراً أميركياً آخر توقف عن العمل لدى الدوق والدوقة، ليصبح بذلك العضو العاشر في الطاقم الذي يفعل ذلك منذ انتقالهما إلى الخارج في عام 2020.

كما كان هاري يحاول إصلاح علاقته بالملك. وذكرت صحيفة "التايمز" في فبراير (شباط) أنه على استعداد للعودة إلى دور ملكي مؤقت في المملكة المتحدة لدعم والده، بينما كان الملك يعالج من السرطان.

ومع ذلك، على الرغم من أن هاري سعى إلى دور ينطوي على واجبات ملكية محدودة، ولكنه يسمح له بمواصلة العيش في الولايات المتحدة، فقد عارض قصر باكنغهام مثل هذا الترتيب. وقالت جدته الراحلة إليزابيث الثانية إنه لا يستطيع أن يكون "نصفه بالداخل ونصفه بالخارجط، حسبما أفادت صحيفة " التايمز.

وانتقل هاري وميغان إلى الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تنحيهما عن مهامهما الملكية في عام 2020، وقاما بتربية طفليهما هناك. وقالت المصادر إنهما لم يكونا يسعيان إلى العودة بشكل دائم، لكن الدوق كان يطلب المشورة في المملكة المتحدة حول كيفية تحسين صورته.

ونقلت الصحيفة عن مصدر: "هاري يبتعد عن جميع أنواع وكلاء الدعاية في هوليوود، ويطلب المشورة من أصدقائه القدامى وزملائه. من الواضح أنه يتواصل مع الآخرين ويفكر"، وأفاد المصدر بأن الأمير يردد: "أنا بحاجة إلى القيام بشيء مختلف لأن ما أفعله من الواضح أنه لا يعمل». وأردف المصدر: «باختصار، إنه يعيد التفكير في الطريقة التي يعمل بها".

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن أحد أصدقاء الأمير هاري توصل إلى استراتيجية قد تنطوي على أداء واجبات ملكية منخفضة المستوى للغاية لإعادة بناء الثقة العامة.

وقال مصدر للصحيفة إن الصديق "يعتقد أنه إذا عاد هاري إلى المملكة المتحدة من دون ضجة، ولم يقم بأي دعاية وحضر أحداثاً عادية للغاية، فيمكنه إثبات نفسه وكسب الجمهور البريطاني مرة أخرى".

وقال المصدر إن عودة الأمير هاري لواجباته الملكية لن يحدث إلا "إذا تمكن بعض أفراد الأسرة من إيجاد ما يسمح بذلك".

وانفصل كثير من الموظفين عن دوق ودوقة ساسكس، وبدأت كريستين ويل شيرمر العمل في مؤسسة "آرتشي ويل" بوصفها رئيسة للاتصالات في عام 2020، وكانت مستشارة أولى للزوجين منذ عام 2021. وقد تبين أنها تركت وظيفتها في أواخر العام الماضي، وهي تعمل الآن في وكالة علاقات عامة في سان فرنسيسكو.

في وقت سابق من هذا العام، ترك رئيس موظفي الزوجين جوش كيتلر منصبه بعد ثلاثة أشهر فقط، بعد أن أفيد بأن الجانبين قررا أنه غير مناسب.