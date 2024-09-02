إيلاف من لندن: أطلق مرشحان لزعامة حزب المحافظين حملتهما لخلافة ريشي سوناك في زعامة الحزب بعد تنحيه إثر الهزيمة الساحقة للحزب في الانتخابات العامة التي جرت يوم 4 يوليو الماضي.

والمرشحان هما كيمي بادينوش وزيرة الاسكان والمجتمعات المحلية السابقة، وجيمس كليفرلي وزير الداخلية السابق، وسيطلق المرشح الثالث توم توجندهات وزير الأمن السابق حملته يوم غد الثلاثاء.

وكان روبرت روبرت جينريك وزير شؤون الهجرة السابق وبريتي باتيل وزيرة الداخلية السابقة قدما برامجهما لخوض المنافسة، مع انتظار إطلاق المرشح السادس ميل سترايد وزير العمل والتقاعد لحملته.

وسيتقلص عدد المتنافسين من ستة إلى أربعة يوم الأربعاء عندما يعقد أعضاء البرلمان الجولة الأولى من التصويت.

وسوف يختار أعضاء حزب المحافظين الفائز من بين المرشحين النهائيين، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

فظاعة حزب العمال

واليوم الإثنين، ألقت وزيرة المجتمعات المحلية في الظل السيدة بادنوتش خطابًا جادلت فيه بأن المحافظين "لا يمكنهم الجلوس والإشارة إلى مدى فظاعة حزب العمال" ولديهم "نفس الحجج السياسية من البرلمان الأخير"

وبدلاً من ذلك، دعت حزبها إلى التركيز على "تجديد" الحزب. وقالت إن حزب العمال في السلطة فقط لأن "الناس لم يعودوا يؤمنون بالمحافظين".

وسردت الوزيرة السابقة إنجازات الحكومة المحافظة السابقة - بما في ذلك استجابتها للوباء - لكنها تعترف بأن الوزراء أصبحوا متورطين في الفضائح.

وقالت بادينوش إنهم أصبحوا "غير موثوق بهم بشكل أساسي". مؤكدة "لقد حان الوقت لشيء مختلف تمامًا".

وأضافت إن الشعب البريطاني يتوق إلى شيء أفضل، وهذه الحكومة العمالية ليست كذلك، واتهمت حزب العمال بأنه "ليس لديه أفكار"، وبأنه "غير مدرك وغير مسؤول وغير أمين" - ويحاول "خداع" البريطانيين عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد.

وزعمت الوزيرة السابقة أن النظام السياسي في المملكة المتحدة معطل. وقالت: "لقد حان الوقت للتأكد من أن الحكومات قادرة على القيام بما انتُخبت من أجله. وإذا لم تكن قادرة على ذلك، فإن الديمقراطية لا تعني شيئًا".

عبور القناة

ومن جانبه، أعلن جيمس كليفرلي عن خوض معركة زعامة حزب المحافظين، داعيًا الحزب إلى "التفكير والتصرف مثل المحافظين مرة أخرى"، مع دور أصغر للدولة والتركيز على القيام "بأشياء أقل بشكل جيد للغاية، وليس كل شيء سيئًا".

وتعهد كليفرلي يتعهد بإحياء مخطط رواندا للمهاجرين غير الشرعيين إذا أصبح رئيسا للوزراء.

وفي معرض حديثه عن رغبته في أن يصبح زعيم حزب المحافظين القادم، قال "نحن بحاجة إلى رادع" لعبور القناة.

ويقول السيد كليفرلي إنه لكي يعود المحافظون إلى المسار الصحيح، يحتاج الناس إلى رؤية أن الحزب "يركز عليهم، وليس فقط على أنفسنا".

ويقول "إن الحزب البرلماني يحتاج إلى القيادة بالقدوة". ويوءكد: "يجب أن نكون متحدين، ويجب أن نكون منضبطين - والوحدة ليست الخيار السهل، بل هي الخيار الأصعب".

وفي تعهد سياسي آخر، يواصل السيد كليفرلي القول إنه سيلتزم بإنفاق 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ويقول الوزير السابق "لا يمكنك أن تقتصد في طريقك إلى السلام".

أفضل سنواتنا أمامنا

واضاف وزير الداخلية في حكومة الظل: "أعلم أن أفضل سنواتنا قد تكون أمامنا، ولكن فقط إذا تمكنا من استبدال حكومة حزب العمال عديمة الفائدة هذه".

وقال كليفرلي إنه يريد إلغاء ضريبة الدمغة على جميع المنازل، قائلاً إنها تمنع الكثير من الناس من الصعود على سلم الإسكان.

ويتم دفع الضريبة حاليًا على عمليات شراء المنازل بأكثر من 250 ألف جنيه إسترليني، أو 425 ألف جنيه إسترليني للمشتري لأول مرة.