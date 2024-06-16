إيلاف من لندن: قال أحد كبار أعضاء حزب العمال المعارض في بريطانيا، إن زعيم حزب "الإصلاح" نايجل فاراج "يُرهب" حزب المحافظين، ويخشى ريشي سوناك من مواجهته.

وقال الوزير السابق في الحكومة، اللورد ماندلسون، الذي كان العقل المدبر للفوز الساحق الذي حققه توني بلير في عام 1997، إن مهمة زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك، يجب أن تكون الوقوف في وجه فاراج وحزب الإصلاح في المملكة المتحدة بدلاً من السعي لاسترضائهم.

وقال اللورد ماندلسون في تفسير لكلامه: "أنا لا أقول إنه إرهابي بالمعنى الحرفي للكلمة. أنا أقول إنه يرهب حزب المحافظين".

وأضاف اللورد ماندلسون في حديث لقناة (سكاي نيوز) إن محاولة الالتفاف على فاراج لم تؤدي إلا إلى تشجيع السياسي المنشق وجعله أقوى.

مشاكل سوناك

وأدى قرار زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة السابق بالتنافس على مقعد حزب المحافظين في الانتخابات وتولي زمام حزب الإصلاح في المملكة المتحدة إلى تفاقم مشاكل سوناك الانتخابية، مما يهدد بتقسيم الأصوات والحزب.

وأظهرت استطلاعات الرأي الجديدة توقعات أكثر قتامة بالنسبة للمحافظين، حيث أشار أحدها إلى أن الحزب في طريقه للحصول على 72 مقعدا فقط.

وأدى استطلاع منفصل مساء الخميس إلى تقدم حزب الإصلاح على حزب المحافظين للمرة الأولى بنسبة 19% من الأصوات، مقارنة بـ 18% للمحافظين.

وقد دفع ذلك السيد فاراج، الذي من المقرر أن يطلق بيان الإصلاح يوم الاثنين، إلى الإعلان عن أن حزبه أصبح الآن معارضة لحزب العمال.

اغلبية عمالية

في هذه الأثناء، كرر الوزير المحافظ مارك هاربر تحذير حزبه من أن التصويت لصالح إصلاح المملكة المتحدة سيمنح حزب العمال "أغلبية كبيرة للغاية" و"شيكًا على بياض" في منصبه.

وبالإضافة إلى فشله في إبعاد نفسه عن أسلافه، بوريس جونسون وليز تروس، ارتكب سوناك خطأً في التنافس على "تطويق" الإصلاح في المملكة المتحدة، كما قال اللورد ماندلسون.

وقال اللورد العمالي ماندلسون: "إنه يفعل ذلك عن طريق استرضائهم، عن طريق رمي اللحوم الحمراء لفاراج، وهو ما لا يلتف حوله. إنه فقط يجعله أكثر جرأة. إنه يجعله، بصراحة، أقوى من سوناك. وبالتالي فإن التكتيكات، لقد أخطأت الإستراتيجية من وجهة نظري من قبل سوناك منذ البداية.

وأضاف: "لكنني أعتقد أن السبب وراء عدم مواجهته لفاراج هو أنه يعتبره سياسيًا أقوى وبصراحة، فهو يخشى مواجهته".

استفتاء اوروبا

وعن السيد فاراج نفسه، قال اللورد ماندلسون: "أعتقد أنه يرعب حزب المحافظين. أعني أنه أرعب ديفيد كاميرون ودفعه إلى التنازل عن استفتاء على عضويتنا في الاتحاد الأوروبي، وهو الآن يفعل الشيء نفسه مع سوناك. إنه يرهبهم".

وأضاف: "والآن، عليك أن تقف في وجه الإرهابيين الذين تعرفهم، في هذا العالم، بما في ذلك في السياسة الداخلية البريطانية".

وقال ماندلسون: "لكن فاراج سياسي فعال. لا داعي لإنكار ذلك. لديه رسالة واضحة. وهي رسالة لا أتفق معها بأي شكل من الأشكال على الإطلاق".

وقال: "أعتقد أن فاراج أفضل بكثير، كما تعلمون، في إسقاط الناس وتدمير الأشياء من تقديم بديل بناء وواضح. لكن مهما كان الأمر، فإن مهمة زعيم حزب المحافظين هي التعامل مع ذلك وإظهار بديل لليمين، وليس استرضائه".