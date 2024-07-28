إيلاف من لندن: مع دخول الحزب الآن في المعارضة لأول مرة منذ عام 2010، سيختار نواب حزب المحافظين وأعضاؤه زعيمهم الجديد خلفا لريشي سوناك الذي استقال بعد هزيمة الحزب في الانتخابات 4 يوليو.

وكان باب الترشيحات في الساعة 7 مساءً يوم 24 يوليو وسيغلق في الساعة 2.30 مساءً يوم 29 يوليو. ويتعين أن يحصل المرشحون على دعم 10 نواب من حزب المحافظين على الأقل ليكونوا في القائمة، والتي سيتم تضييقها إلى أربعة مرشحين سيقدمون أجنداتهم لأعضاء الحزب في مؤتمر المحافظين هذا الخريف.

وسيتم تقليص المرشحين الأربعة إلى اثنين نهائيين، مع اختيار الفائز من قبل أعضاء الحزب والإعلان عنه في 2 نوفمبر.

جيمس كليفرلي

وكان أول من أعلن ترشيحه الأسبوع الماضي رسميا، وزير الدخلية ووزير الخارجية ورئيس الحزب السابق جيمس كليفرلي بنشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إنه يريد "إعادة ترسيخ سمعتنا كحزب يساعد في الحكومة على تنمية الاقتصاد، ويساعد الناس على تحقيق أهدافهم وأحلامهم وتطلعاتهم".

ويتم الحديث عن كليفرلي النائب عن دائرة إسيكس، في الدوائر المحافظة المعتدلة كمرشح يمكنه توحيد الحزب، وهو كان أحد أكثر وزراء الحكومة السابقين خبرة في حزب المحافظين.

توم توغندهات

اما المرشح الثاني إلى الآن فهو توم توغندهات، وهو وزير الأمن السابق ويحظى بتقدير كبير بين مجموعة أمة واحدة من نواب حزب المحافظين المعتدلين.

وقال إن الحزب يحتاج إلى استعادة ثقة الشعب البريطاني لأن الحكومة السابقة، التي كان جزءًا منها، "لم تحقق أهدافها".

وقال السيد توغندهات أيضًا إنه سيفكر في ترك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) إذا كانت "لا تخدم مصالحنا" - وهو تغيير في موقفه يُنظر إليه على أنه جذاب ليمين الحزب.

وكان سبق لتوغندهات النائب في البرلمان عن دائرة تونبريدج في مقاطعة كنت، أن ترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد إقالة السيد جونسون، لكنه خرج من السباق مبكرًا وألقى بدعمه لاحقًا خلف ليز تراس.

ويشتهر السيد توغندهات وهو جندي سابق بموقفه المتشدد تجاه الصين، على الرغم من أن هذا الموقف أصبح أكثر هدوءًا بمجرد دخوله الحكومة.

ولا يزال خاضعًا للعقوبات من قبل الصين، التي تزعم أنه - إلى جانب أربعة محافظين آخرين - "نشروا أكاذيب خبيثة" حول معاملة بكين للمسلمين الأويغور.

روبرت جينريك

وكان وزير الهجرة السابق روبرت جينريك هو الثالث الذي أعلن أنه سيترشح لزعامة حزب المحافظين، وهو شغل العديد من الأدوار الوزارية، بما في ذلك وزير المجتمعات المحلية - وهو المنصب الذي فقده في إحدى التعديلات الوزارية التي أجراها بوريس جونسون.

موال لسوناك

كان في الأصل مواليًا لسوناك وتم تعيينه وزيرًا للهجرة، جزئيًا لإبقاء السيدة برافيرمان الأكثر يمينية تحت السيطرة، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك، تصدر السيد جينريك عناوين الأخبار لاحقًا عندما استقال بسبب مشروع قانون رواندا للسيد سوناك، قائلاً إنه لا يستطيع الاستمرار في منصبه عندما كان لديه "خلافات قوية مع اتجاه سياسة الحكومة بشأن الهجرة".

وبحلول الانتخابات الأخيرة، كان جينريك يتصرف كصوت على يمين الحزب. وكان مقعده في نيوارك في إيست ميدلاندز آمنًا إلى حد ما في عام 2019 - لكن النتيجة كانت أقرب كثيرًا هذه المرة.

ومع ذلك، فإن أفعاله السابقة - مثل تسريع مشروع تطوير إسكان بقيمة مليار جنيه إسترليني اقترحه أحد المتبرعين من حزب المحافظين - قد تعود عليه بالضرر.

ميل سترايد

وإلى ذلك، فإن المرشح الرابع هو ميل سترايد، وهو حليف قديم لسوناك، وقد أطلق عليه لقب "وزير الجولة الصباحية" خلال حملة الانتخابات العامة، وواجه وسائل الإعلام أكثر من أي من زملائه.

وكان شغل منصب وزير العمل والمعاشات التقاعدية خلال رئاسة سوناك للوزراء، وظل يراقب الدور على مقاعد المعارضة.

كما قضى فترة في وزارة الخزانة، كسكرتير مالي وصراف عام، خلال فترة تيريزا ماي في منصب رقم 10، واستمر في رئاسة لجنة اختيار الخزانة بين عامي 2019 و2022.

وقبل دخوله مجلس العموم، أنشأ السيد سترايد مجموعة Venture Marketing Group المتخصصة في المعارض والمؤتمرات التجارية.

بريتي باتيل

وأعلنت وزيرة الداخلية السابقة المثيرة للجدل بريتي باتيل عن ترشحها يوم السبت رسميا لزعامة حزب المحافظين، وقالت إنه "حان الوقت لوضع الوحدة قبل الانتقام الشخصي".

وعند دخولها إلى الميدان المزدحم بشكل متزايد لتحل محل ريشي سوناك، ألقت النائبة المحافظة البارزة اللوم على أسوأ هزيمة لهم على الإطلاق في 4 يوليو ليس على أعضاء الحزب "الأبطال"، ولكن على السياسيين الذين "تشاجروا وتركونا في حيرة".

بريتي لاتيل هي المرشحة الخامسة ولكنها أول امرأة تعلن رسميًا أنها ستنضم إلى السباق على المنصب الأعلى، بعد ميل سترايد وتوم توجندهات وجيمس كليفرلي وروبرت جينريك الذين أعلنوا بالفعل.

وفي إعلانها عن قرارها على X، كتبت السيدة بريتي: "أنا أترشح لأكون الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين. يمكنني أن أقودنا في المعارضة وأوحد حزبنا وأجعلنا نستعد للانتخابات القادمة، بالوحدة والخبرة والقوة".

وكان مقعد باتيل في دائرة ويثام، إسيكس، واحدًا من أكثر المقاعد أمانًا في البلاد، وقد احتفظت به في الانتخابات على الرغم من تحدي حزب العمال.

وبينما زعمت أن المحافظين يجب أن يفكروا في الخطأ الذي حدث في الانتخابات التي شهدت انخفاض عدد أعضاء الحزب إلى 121 نائباً فقط في وستمنستر، زعمت السيدة بريتي أن الحزب لا يمكنه السماح لـ"مسلسل تلفزيوني من توجيه أصابع الاتهام والاستسلام للذات" بتشتيت الانتباه عن هدف الفوز في الانتخابات القادمة.

القيم المحافظة

وأصرت باتيل على أن القيم المحافظة "الأصيلة" مثل الدفاع عن الحرية، وتعزيز المبادرة، والحفاظ على سلامة الناس ونشر الفرص لا تزال تحظى بشعبية لدى الجمهور.

وكان "السياسيون الأكفاء والناضجون والمتمرسون" هم من وضعوا هذه القيم موضع التنفيذ والتي من شأنها أن تساعد المحافظين على استعادة مكانتهم. القوة.

وسعيًا إلى تمييز نفسها عن منافسيها، قالت السيدة بريتي إن الأعضاء سيكافأون على ولائهم تحت قيادتها بصوت أكبر في السياسة واتجاه الحزب، بما في ذلك المساعدة في انتخاب رئيس حزب المحافظين، الذي يتم تعيينه حاليًا من قبل الزعيم.

وقالت الليدي بريتي: "لم يكن أعضاؤنا الأبطال هم الذين فشلوا، بل تشتيت انتباه السياسيين عن الخدمة العامة. يتعين علينا الآن تحويل قيمنا المحافظة إلى سياسات قوية لإحداث تغيير إيجابي للناس في جميع أنحاء بلدنا".

وقالت: "لقد حان الوقت لوضع الوحدة قبل الانتقام الشخصي، والبلد قبل الحزب، والأداء قبل المصلحة الذاتية. لقد فعلت هذا طوال أكثر من 30 عامًا من خدمتي لحزبنا، سواء في الحكومة أو المعارضة. "يمكنني أن أجعلنا لائقين للفوز بالانتخابات العامة القادمة."

كيمي بادينوش

وعلى صلة، من المتوقع أن يرشح سكرتير المجتمعات الظلية كيمي بادينوتش، المرشح المفضل لدى صناع الرهان لخلافة السيد سوناك

ويُنظر إليها على أنها محبوبة من اليمين، وقد أثارت إعجاب البعض في الحزب بنهجها الجاد. ومن أحد أقوى المدافعين عنها هو مايكل غوف، سكرتير التسوية السابق الذي استقال من منصبه كعضو في البرلمان في الانتخابات.

وكانت ترشحت في أول مسابقة لقيادة حزب المحافظين لعام 2022 بعد استقالة جونسون. لقد احتلت المركز الرابع من بين ثمانية مرشحين في الاقتراع الأول لأعضاء البرلمان، قبل أن يتم إقصاؤها في النهاية في الجولة الرابعة من التصويت.

وكانت السيدة بادينوش صريحة بشأن قضايا تشمل حقوق المرأة والمساواة وسياسات الهوية. كما أنها احتفظت بمقعدها الآمن في دائرة شمال غرب ايسيكس في الانتخابات الأخيرة.

سويلا برافرمان

اكتسبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان سمعة طيبة في اليمين باعتبارها شخصًا لا يخشى التعبير عن آراء مثيرة للجدل حول الهجرة والقانون والنظام.

وقد تم إحضارها من قبل السيد سوناك لتلبية حق الحزب كوزيرة للداخلية، حيث كانت تحظى بالدعم.

وربما أثرت إقالتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 - بعد تعليقات مفادها أن التشرد كان "اختيار نمط حياة" - على مكانتها بين نواب حزب المحافظين.

ومع ذلك، فقد لاقى موقفها المتشدد بشأن الهجرة استحسانًا لدى أجزاء من أعضاء الحزب.

وفي الانتخابات الأخيرة، احتفظت بمقعدها البرلماني عن دائرة فيرهام وواترلوفيل على الرغم من تحدي الديمقراطيين الليبراليين.

قبل الانتخابات، دعت السيدة برافرمان المحافظين إلى العمل مع مؤسسة الإصلاح في المملكة المتحدة، وقالت إن المحافظين يجب أن يرحبوا بنايجل فاراج في الحزب.

وفي حديثها بعد إعادة انتخابها، اعتذرت وقالت إن حزبها "لم يستمع" إلى البلاد، وأضافت: "البلد يستحق الأفضل وعلينا أن نفعل ما هو أفضل وسأبذل كل ما في وسعي لإعادة بناء الثقة. نحن بحاجة إلى الاستماع إليك، لقد تحدثت إلينا بوضوح شديد".

