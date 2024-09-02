إيلاف من تل أبيب: وكأن "كتائب القسام" تشاطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رؤيته في حتمية استمرار آلة القتل والموت، فقد نشرت الكتائب الفلسطينية مقطع فيديو قصير للرهائن الإسرائليين قبل قتلهم مع وعد بنشر فيديو تفصيلي يحمل الرسائل الأخيرة لـ 6 رهائن تم قتلهم برصاصات من مسافة قريبة "فجر الجمعة".

"كتائب القسام" أعلنت عزمها نشر فيديو خلال ساعات يتضمن رسائل الرهائن الست الأخيرة قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة، ونشرت "كتائب القسام"، وهي الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، مقتطفات من رسائل الرهائن، بانتظار نشر الفيديو الكامل.

وفي وقت سابق، ذكرت زارة الصحة الإسرائيلية أن الأسرى الستة الذين عُثر على جثثهم في رفح، قتلوا بعدة رصاصات من مسافة قريبة يوم الخميس أو فجر الجمعة الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، العثور على جثث مجهولة الهوية في غزة، مشيرا إلى أنه تم انتشالها ونقلها إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم. ولاحقا قال إنها لـ6 رهائن كانوا لدى "حماس" بينهم روسي وأمريكي والبقية إسرائيليون.

من جهتها، قالت "حماس" إن مسؤولية مقتل الرهائن تقع على عاتق تل أبيب والرئيس الأميركي جو بايدن، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

في حين ترى تحليلات أخرى عربياً وإسرائيياً أن ما أقدمت عليه "حماس" بجناحها العسكري يعد اتفاقاً غير معلن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضرورة استمرار آلة القتل والقتل المتبادل بين حماس وإسرائيل، خاصة أن نتانياهو عثر على فرصة جديدة للإستمرار في حربه على غزة، في الوقت الذي انتفض الشارع الإسرائيلي للمطالبة باتفاق عاجل واستعادة بقية الرهائن على قيد الحياة.

