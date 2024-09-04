إيلاف من بيروت: تشير دراسة صينية حديثة إلى وجود صلة بين استخدام الهاتف المحمول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وخاصة بين المدخنين ومرضى السكر.

وتلقي الدراسة باللوم جزئيا في هذا الارتباط على قلة النوم والضغوط النفسية والعصبية.

قال الباحث المشارك الدكتور شيانهوي تشين: " قد يؤثر نمط النوم السيئ وضعف الصحة العقلية سلبا على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال اضطراب الساعة البيولوجية، واضطراب الغدد الصماء، وزيادة الالتهابات".

ومع ذلك، فإن البحث الجديد الذي أجري في الصين يعتمد على بيانات الهاتف المحمول من عام 2006 إلى عام 2010، وتعتمد الأبحاث الجديدة التي أجريت في الصين على بيانات الهواتف المحمولة من عام 2006 إلى عام 2010.

لكن قبل أن تقوم بإغلاق هاتفك المحمول لفترات طويلة، أو تتجنب الافراط في استخدامه، من المهم أن تعلم أن هذه الدراسة مبنية على بيانات تم تسجيلها منذ ما يقرب من 20 عاماً، وهناك حاجة لمزيد من الدراسات لإثبات العلاقة بين الافراط في استخدام الهاتف المحمول وغيره من الشاشات وبين أمراض القلب.