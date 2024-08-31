إيلاف من نيويورك: تقول أخصائية تغذية مسجلة في مدينة نيويورك إن نصيحتها الأفضل لفقدان الوزن هي تناول الطعام بشكل متكرر طوال اليوم لمنع الوصول إلى البسكويت ورقائق البطاطس لمجرد أنك جائع، وتشدد على أن مفتاح الرشاقة هو بكل بساطة "لا تجوع" ولا تكن فريسة للجوع، وأثناء حالة الجوع هذه تجد نفسك مدفوعاً لتناول نوعية معينة من الطعام تتسبب في زيادة الوزن.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، قالت ناتالي ريزو أخصائية التغذية :"على الرغم من أن السعرات الحرارية تلعب دورا في إنقاص الوزن، فإن مفتاح إنقاص الوزن هو تجنب الوصول إلى مرحلة الجوع الشديد"، هكذا كتبت ناتالي ريزو الأسبوع الماضي في مجلة EatingWell. "في واقع الأمر، فإن العادة الأولى لإنقاص الوزن هي تناول الطعام قبل أن تشعر بالجوع الشديد".

وتضيف ناتالي :"إن التوقيت هو المفتاح، إذا كنت غير قادر على تناول الطعام في نفس الوقت كل يوم، فحاول تناول وجبة خفيفة كل ثلاث إلى أربع ساعات لتجنب نوبات الجوع الشديد".

وفي حجتها بشأن تناول وجبات منتظمة ومتسقة، أشارت إلى دراسة أجريت عام 2022 وجدت أن استهلاك كميات ثابتة من السعرات الحرارية على فترات منتظمة، مثل الإفطار والغداء والعشاء، قد يزيد من فرص نجاح عملية فقدان الوزن.

وتتابع :إذا كنت تعاني من تشتيت الانتباه، وعدم التركيز في تحديد مواعيد وجباتك اضبط المنبه على هاتفك حتى يصبح تناول الطعام كل بضع ساعات أمرا طبيعيا".

الأولوية للبروتين

تقترح نتالي ريزو إعطاء الأولوية للبروتين وموازنته بالكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة الكاملة - مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا والبقوليات - و"كمية قليلة" من الدهون الصحية.

يمكن أن يساعدك البروتين على الشعور بالشبع لأنه يستغرق وقتًا أطول في الهضم مقارنة بالعناصر الغذائية الأخرى. كما يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة، وتحرق العضلات سعرات حرارية أكثر من الدهون.

0.8 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم

تبلغ الكمية الموصى بها من البروتين في النظام الغذائي 0.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم - أو 0.36 جرام لكل رطل. وبالنسبة لشخص يزن 150 رطلاً، فإن هذا يعادل 54 جرامًا من البروتين يوميًا.

لكن أحد خبراء التغذية ينصح بتناول ما لا يقل عن 90 جرامًا من البروتين يوميًا، في حين توصي مصادر أخرى بتناول 120 جرامًا من البروتين يوميًا .

تحذر الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد، طبيبة السمنة في مستشفى ماساتشوستس العام وأستاذة مشاركة في كلية الطب بجامعة هارفارد، من أن تناول الكثير من البروتين يمكن أن يجهد الكلى، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.

وتشمل المصادر الجيدة للبروتين اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض والمكسرات ومنتجات الألبان والفاصوليا