إيلاف من موسكو: من علامات نقص هرمون التستوستيرن لدى الرجال الذي يطلق عليه قصور الغدد التناسلية الذكرية، ضمور الكتلة العضلية، وانخفاض انتشار الشعر على الجسم، وكذلك حدوث ومضات ساخنة، وهي المؤشر الأكثر خطورة.

ويقول الدكتور أرتيوم لوكتيف الأخصائي الروسي في أمراض الجهاز التناسلي وأمراض الذكورة: "قد يظهر انخفاض في الكتلة العضلية وانتشار الشعر على الجسم بعد سنة أو عدة سنوات من انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون:.

ويتابع :"أما الومضات الساخنة فتحدث عند النقص الكبير والسريع في مستواه، ولكن غالبا ما يظهر نقص هذا الهرمون على شكل أعراض غير مباشرة، مثل سوء المزاج واضطراب النوم وانخفاض الأداء وانخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب أو عدم القدرة على تحقيق الانتصاب والتعب".

ووفقا له، يمكن أن يحصل تطور نقص الأندروجين في أي عمر، ولكن قصور الغدد التناسلية الذكرية يزداد مع تقدم العمر لأن مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال ينخفض تدريجيا وليس فجائيا، ويستمر عادة حتى بلوغهم 80 عاما.

ويقول: "الأسباب الرئيسية لتطور قصور نشاط الغدد التناسلية الذكرية هي السمنة والأمراض المصاحبة، مثل السكري وسوء الحالة الصحية العامة لأسباب مختلفة. لذلك يشخص قصور الغدد التناسلية بصورة خاصة لدى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض أخرى".

ما أهمية هرمون الذكورة؟

هو المسؤول عن الآتي:

- كثافة العظام

- توزيع الدهون

- قوة العضلات وكتلتها

- نمو الشعر في الوجه والجسم

- إنتاج خلايا الدم الحمراء

- الدافع والأداء الجنسي

- إنتاج الحيوانات المنوية