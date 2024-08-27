إيلاف من لندن: في خطوة توعوية مهمة، كشف جراح القلب الدكتور جيريمي إي لندن عن أربع عادات خطيرة يتجنبها تمامًا للحفاظ على صحة القلب وتجنب المشاكل الصحية التي قد تهدد الحياة. تأتي هذه التحذيرات في ظل الارتفاع المقلق في معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تسببت في ربع حالات الوفاة بالمملكة المتحدة وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF).

التدخين: "العدو الأول للصحة"

يعتبر الدكتور لندن التدخين أخطر ما يمكن أن يفعله الإنسان بجسده. فهو لا يدمر الرئتين فقط، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية. وبحسب الدكتور لندن، "التدخين هو أسوأ ما يمكن أن تفعله لجسمك".

الكحول: "سمّ يسري في كل خلية"

تخلى الدكتور لندن عن شرب الكحول بالكامل، مؤكدًا أنه لم يندم على هذا القرار مطلقًا. واصفًا الكحول بأنه "سم لكل خلية في الجسم"، أشار إلى أن التخلص منه كان من أكثر القرارات التحويلية التي اتخذها في حياته.

المشروبات الغازية: "السم السائل"

فيما يتعلق بالمشروبات الغازية، أطلق عليها الدكتور لندن لقب "سائل الموت"، مشددًا على ضرورة تجنبها تمامًا. فبحسب الدراسات، فإن تناول هذه المشروبات بشكل منتظم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الخبز والمعكرونة: "مراقبة النظام الغذائي ضرورة"

وأشار الدكتور لندن إلى أهمية الابتعاد عن الخبز والمعكرونة المصنوعة من الدقيق المكرر. حيث أكد أن 80 بالمئة من التحكم في الوزن يعتمد على النظام الغذائي، مضيفًا أن "ما يدخل فمك يحدد بشكل كبير كيف ستكون صحتك".

ويختم الدكتور لندن بالقول إن تجنب هذه العادات يؤثر إيجابيا في الحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض القاتلة.