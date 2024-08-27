إيلاف من موسكو: تنتشر في كثير من الثقافات عادات معكوسة في تناول الطعام، فقد اعتاد الملايين في المنطقة العربية على سبيل المثال، وكذلك في بعض المجتمعات الأخرى غرباً وشرقاً، على أن تكون وجبة العشاء هي الرئيسة والأكثر دسامة، فيما يكون طعام الافطار خفيفا، ولكن النظريات العلمية الحديثة، تؤكد أنه يتوجب علينا أن نفعل عكس ذلك تماماً.

حيث يشير سيرغي شكيتين الأستاذ المشارك في قسم علم التغذية بجامعة التكنولوجيا الحيوية في موسكو إلى أن الخبراء ينصحون دائما بتناول وجبة إفطار دسمة لأنها تسمح للجسم بحرق السعرات الحرارية.

ويقول: "تعتمد هذه التوصية على بعض خصائص عمل الجهاز الهضمي في الجسم. بعد وجبة الفطور تدخل أولى العناصر الغذائية إلى مجرى الدم بكميات كبيرة إلى حد ما. ويحتاج الجسم إلى وقت لهضم الطعام وامتصاص العناصر المغذية منه".

ويتابع :"إذا كانت وجبة الفطور دسمة فسوف يهضمها الجسم خلال النهار. أي أن كمية الطعام ليست الأساس بل محتواه من السعرات الحرارية- حيث أن الجسم يحتاج إلى فترات طويلة لهضم وامتصاص الأطعمة الدسمة والدهنية".

40 - 30 - 20 .. لصحة أفضل

ووفقا لخبير التغذية الروسي، ينصح في وجبة الفطور تناول 40 بالمئة من إجمالي الأطعمة اليومية، لكي يستطيع الجسم "حرق" جميع السعرات الحرارية. أما الغداء فيجب أن يحتوي على 30 بالمئة والعشاء على 20 بالمئة، والـ 10 بالمئة المتبقية هي للوجبات الخفيفة. ومن الأفضل في العشاء تناول أطعمة بروتينية خفيفة لأن هضمها وامتصاصها يتطلب وقتا أقل.