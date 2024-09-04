إيلاف من طوكيو: يزعم ياباني يمارس رياضة كمال الأجسام أنه ينام لمدة نصف ساعة فقط كل ليلة منذ 12 عاماً، ويؤكد دايسوكي هوري، 40 عاماً، إنه درب جسده وعقله على العمل بشكل طبيعي وعدم الشعور بالتعب، حيث يستهدف الحصول على 30 إلى 45 دقيقة لا أكثر من النوم كل ليلة.

يعتمد هوري على البقاء نشيطا وشرب الكافيين ليبقى مستيقظًا ومنتبهًا طوال يومه الذي يبلغ 23.5 ساعة.

وقال لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست:"طالما أنك تمارس الرياضة وتشرب القهوة قبل ساعة من تناول الطعام، فيمكنك تجنب النعاس".

بدأ هوري، الذي يعيش في محافظة هيوغو شمال غرب أوساكا، في تقليص ساعات نومه اليومية منذ 12 عامًا للحصول على ساعات أكثر نشاطا يوميا.

تم تصوير يوم عادي لهوري المتزوج ولديه طفل واحد بواسطة قناة "يوميوري تي في" اليابانية حيث ظهر في برنامج الواقع "هل ستذهب معي؟" والذي وثق حياة هذا الرجل على مدار 3 أيام.

وفي أحد هذه الأيام التي تم تصويره خلالها، نام هوري لمدة 26 دقيقة، واستيقظ بشكل طبيعي، منتعشا ومليئا بالطاقة، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وبدأ يومع بتناول وجبة الإفطار وتوجه إلى العمل، كما خضع لتمرين رياضي.

جميعة لأعداء النوم

أسس هوري جمعية تدريب الأشخاص الذين ينامون بشكل قصير في اليابان في عام 2016، ويقال إنه قام بتدريب أكثر من 2100 شخص ليصبحوا أشخاصا ينامون بشكل قصير للغاية.

هذا الرجل يضرب النظريات الطبية

الدكتور توماس كيلكيني ، مدير معهد طب النوم في مستشفى نورثويل ستاتن آيلاند الجامعي، لديه شكوك حول ادعاءات هوري.

حيث يقول :"أجد صعوبة بالغة في تصديق أن هذا الرجل، هل ينام 90 دقيقة فقط يومياً؟... يبدو هذا مستحيلًا"، هكذا صرح كيلكيني لصحيفة "ذا بوست". "لا أحد يعرف على وجه التحديد سبب نومنا، ولكن من المعروف جيدًا أن الحرمان من النوم يسبب تأثيرات سلبية شديدة على العقل والجسم".

أين نظرية من 7 إلى 9 ساعات من النوم؟

يوصي الخبراء البالغين بالحصول على ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة، فأقل من 6 ساعات قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وقد يؤدي إلى الاكتئاب.

"الافتقار المستمر إلى النوم من شأنه أن يؤدي إلى الموت، و الحرمان من النوم محظور بموجب اتفاقية جنيف باعتباره شكلاً من أشكال التعذيب. ولا يستطيع الإنسان أن يعمل بشكل صحيح دون الحصول على القدر المناسب من النوم"، هكذا واصل كيلكيني، وتابع :"أشك في أن قصة هذا الرجل دقيقة".

جدل وخلافات.. مؤيد ومعارض

أدى أسلوب النوم المتطرف الذي يتبعه هوري إلى انقسام الإنترنت، حيث أشاد بعض النقاد بتفاني نموذج اللياقة البدنية، بينما أبدى آخرون قلقهم بشأن سلامته.

قال أحد المتابعين لقصة الرجل الياباني :"إنه بارع في إدارة الوقت، أريد أن أتعلم كيفية النوم بشكل أقل والعمل بكفاءة أكبر"، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وأضاف آخر :"هذا استهتار بالحياة، حتى لو استطاع العقل أن يظل مستيقظا فلن يستطيع القلب التعامل مع ذلك".