إيلاف: في العرض الأول لفيلمها المرتقب "Renaissance: A Film By Beyoncé" في لوس أنجلوس، تخطت المغنية الأميركية السجادة الحمراء لكنها سرقت الأضواء داخل المسرح بتصفيفة شعر جديدة مذهلة.

ظهرت النجمة الحائزة على جائزة جرامي بصبغة شقراء بلاتينية تطابق تمامًا ثوبها الفضي من فيرساتشي، مما يبعث منها طاقة من خارج كوكب الأرض تتماشى مع أغنيتها الناجحة “Alien Superstar”.

اختارت بيونسيه، البالغة من العمر 42 عامًا، تصفيفة شعر أنيقة ومستقيمة حيث تدلت خصلاتها البلاتينية الجليدية لتصل حتى خصرها.

واكتمل المظهر الجريء بفستان ذو مظهر معدني متدلي، لامع طويل. وكشفت المجموعة المواكبة للموضة عن حذاء فضي بكعب مفتوح من الأمام، وأضافت بيونسيه لمسة من الدراما بقفازات أوبرا فضية من اللاتكس وأقراط ماسية مبهرة.

يجسد الفيلم جوهر الجولة، التي تمت الإشادة بها لأنها خلقت ملاذًا للحرية والفرح، واستحوذت على اهتمام أكثر من 2.7 مليون معجب حول العالم.

بينما تواصل بيونسيه إعادة تعريف حدود الترفيه، فإن مظهرها الجريء الجديد في العرض الأول يعكس الروح الفنية والتحويلية التي يمكن أن يتوقعها المعجبون من فيلم "Renaissance: A Film By Beyoncé". الذي سيصل دور العرض بدءًا من الأول من ديسمبر.