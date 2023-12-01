إيلاف: عادت ريهانا بتعاون رائع آخر مع شركة الأحذية الرياضية Puma لإعادة إطلاق حذاء Creeper الرياضي الشهير.

يتوفر التصميم الجديد الكبير الحجم بنعل "gum sole" بأزواج من اللون الأسود والأبيض والأزرق الساطع والأخضر والأرجواني والأحمر. ويظهر أيضًا شعار Fenty المنقوش.

الإعلان التجاري للأحذية الرياضية الجديدة هو ما لفت انتباه معظم الناس. في الفيديو الذي تبلغ مدته 14 ثانية، تفتتح المغنية، التي قصت شعرها قصيرًا جدًا وصبغته باللون الأشقر وزينته بفيونكة حمراء، وهي تلوح بحذائها الجديد بشكل هزلي.

The Creeper Phatty by Rihanna is out now (exclusively in North America) on https://t.co/d67x1eXikc 🚨 pic.twitter.com/xtKtrBhDQt — 𝖌𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑 (@gabgonebad) November 30, 2023



يمكن رؤيتها أيضًا وهي ترتدي سترة منتفخة أرجوانية بأظافر بيضاء طويلة مثيرة للإعجاب لإكمال مظهرها.

بدأت شراكة ريهانا مع بوما في عام 2015 ومنذ ذلك الحين استمرت في إطلاق العديد من مجموعات الأحذية.

سيتعين عليك إنفاق ما لا يقل عن 140 دولارًا للحصول على زوج من الإصدار الجديد.