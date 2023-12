إيلاف: عادت ريهانا بتعاون رائع آخر مع شركة الأحذية الرياضية Puma لإعادة إطلاق حذاء Creeper الرياضي الشهير.

يتوفر التصميم الجديد الكبير الحجم بنعل "gum sole" بأزواج من اللون الأسود والأبيض والأزرق الساطع والأخضر والأرجواني والأحمر. ويظهر أيضًا شعار Fenty المنقوش.

الإعلان التجاري للأحذية الرياضية الجديدة هو ما لفت انتباه معظم الناس. في الفيديو الذي تبلغ مدته 14 ثانية، تفتتح المغنية، التي قصت شعرها قصيرًا جدًا وصبغته باللون الأشقر وزينته بفيونكة حمراء، وهي تلوح بحذائها الجديد بشكل هزلي.

The Creeper Phatty by Rihanna is out now (exclusively in North America) on https://t.co/d67x1eXikc 🚨 pic.twitter.com/xtKtrBhDQt