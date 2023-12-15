إيلاف: تشتهر أحدث مجموعات "سيسيلي باهنسن" بإتقانها للصور الظلية النحتية والحرفية الرائعة، وهي مزيج شعري من الأنوثة والحداثة.

تعرض مجموعة خريف وشتاء 2023 لوحة راقية من اللون الأبيض الشتوي، مما يوفر لمسة منعشة على الملابس الموسمية. كل قطعة هي شهادة على قدرة باهنسن على تصميم مجموعة من القطع الراقية والمريحة في نفس الوقت، ذات الأشكال الضخمة، والأنسجة والتفاصيل الدقيقة.

استمتعي بالأناقة الهادئة للشتاء الأبيض وانغمسي في الجمال الخالد لهذه المجموعة.