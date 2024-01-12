إيلاف من دبي: أعلنت شركة "سكودا" للسيارات عن وصول المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الجديدة من نوع "كوشاك"، مع فئة تجهيزات "كوشاك مونتي كارلو" (Kushaq Monte Carlo) الأرقى بهذه العائلة، إلى منطقة الشرق الأوسط، لتكون بذلك الإضافة الأحدث إلى المجموعة الواسعة من المنتَجات المتوفرة إقليمياً من المصنِّع التشيكي للسيارات.



وسوف يبدأ بيع المركبة الجديدة في كل من البحرين، الكويت، قطر والإمارات العربية المتحدة في وقت مبكِر من العام 2024. "مونتي كارلو" المدمَجة المستوحاة من عالم رياضة السيارات من المتوقَّع أن تستقطب العملاء الشباب – الساعين وراء الاستكشاف اليومي – والذين يبحثون عن مركبة SUV معقولة السعر بتصميم رياضي وتتمتّع بلائحة تجهيزات عالية القيمة.



يُشار إلى أن شعار "مونتي كارلو" قد ظهر على سيارات "سكودا" منذ 86 سنة، حيث تم إطلاقه للاحتفال بنجاح الشركة وشغفها برياضة السيارات بدءً من "رالي مونتي كارلو" الشهير في العام 1936. وتشكّل "مونتي كارلو" فئة تجهيزات خاصّة توفر تصميماً رياضياً يستلهم نفحاته من الأسلوب والمشاعر التي تولّدها عادة أبرز رياضات السيارات والأجواء المرافِقة لها، متناغمة مع جمع العلامة التجارية الشهير ما بين القيمة للمال، العملانية، الراحة والملاءمة.