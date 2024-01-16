يأتي حذاء Predator 24 من علامة أديداس تكريماً للقطعة التي طرحت قبل ثلاثة عُقود، حيث يجمع بين الحنين إلى التسعينيّات والأداء الرياضي المُثير لوقتنا الحاضر لابتكار حذاء لجيل جديد من مُحرزي الأهداف، متوفر ابتداءً من ١٦ يناير في متاجر أديداس وعبر الإنترنت.



يظهر تأثير الحذاء الأول بشكلٍ واضح حيث يجمع الحذاء الجديد الأسلوب الجميل لحذاء Predator الأصلي مع ميزات تصميميّة خفيفة الوزن ظهرت في حذاء Predstrike وPredator 30. يحمل هذا الحذاء اللون الأسود والأبيض والأحمر الشهير لكنه يأتي بأسلوب أكثر جرأة مع شريط أصفر نابض ليعلن مكانته المميّزة كحذاء خاص.



يأتي بثلاثة إصدارات تقدم مزيج من المزايا التصميميّة لتناسب عدة نقاط تسعيريّة: بأربطة وبدون أربطة والكلاسيكي النابض بأربطة مع لسان مطوي لمن يبحث عن مظهر كلاسيكي مُتأصل بروح التسعينيّات.





تتضمن ميزات التصميم الأساسية:

CONTROLFRAME 2.0 تُعزّز بُنية الكعب والنعل خفيفة الوزن من ثبات القدم على الأرض لتوفير حركة ديناميكيّة ثابتة عند تسديد الكرة.

HYBRIDTOUCH 2.0 يوفر الجزء العُلوي قَصة مُقولبة مع حشوة مريحة في مناطق تواصل أساسية توفر الراحة ولمسة ناعمة مع الكرة.

STRIKESKIN نتوءات مطاطيّة تمّ وضعها استراتيجيّاً بمناطق التسديد لدعم تماس الكرة لتسديدات دقيقة.

STRETCHABLE LACELESS PRIMEKNIT COLLAR – تسمح الياقة بعملية ارتداء سهلة وإحكام آمن للقدم داخل الحذاء.

تصميم خفيف الوزن - مع الارتقاء السريع للعبة والتجاوب للحظات الهامة في المباراة، ينضم Predator 24 إلى الإصدار المحدود Predstrike كأخف حذاء في تاريخ العلامة. وبالتحديد إصدار Laceless Elite الذي يزن ١٩٥ غرام فقط بقياس ٨،٥.



سيرتدي حذاء Predator 24 بعض من أفضل اللاعبين في كرة القدم، بما في ذلك أمثال Jude Bellingham وPedri وAlessia Russo وKaddidiatu Diani وGabriel Jesus وغيرهم الكثير.



