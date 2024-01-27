إيلاف من باريس: لبّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس دعوة المصمم العالمي ستيفان رولان لحضور عرضه الخاص لأزياء ربيع صيف ٢٠٢٤ ضمن فعاليات اسبوع الموضة في باريس.

خطفت فارس الأضواء بفستانها الأصفر من تصميم ستيفان نفسه، وجذبت بطلتها عدسات كاميرات المصورين والصحافة الفرنسية والعالمية والمعجبين في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

اما في حفل جوائز Joy Awards الذي أقيم في الرياض، فبدت كالأميرات على السجادة الخزامية وتصدرت اطلالتها الترند ليومين متتاليين في المملكة العربية السعودية وفي ٥ دول عربية مختلفة وهي لبنان، البحرين، مصر، الكويت والعراق.



