بيروت: أعلنت أودي الشرق الأوسط ومتحف المستقبل عن وصول سيارة activesphere التجريبية الرائدة، ما يمثل فصلاً جديداً في العلاقة التعاونية الوثيقة بينهما.

وتجسد سيارة Audi activesphere ثمرة الجهود الابتكارية لشركة أودي ومتحف المستقبل، وسيتم عرض السيارة التجريبية في مكان بارز داخل المتحف.

وتنضم السيارة الرائدة إلى مجموعة سيارات sphere، مع grandsphere وurbansphere وskysphere، وتعكس رؤية أودي للتجارب الديناميكية المخصصة.



السيارة تتحول إلى بيك أب

خصائص السيارة

وتمتاز سيارة activesphere بقدرتها على التحول بسهولة من سيارة "سبورتباك" أنيقة إلى سيارة "بيك أب"، مما يوفر مساحة كبيرة للتجهيزات المخصصة لتجارب القيادة على الطرق الوعرة، ويلبي متطلبات الحياة العصرية، ويتيح الانتقال بشكل سلس من التنقل داخل المدينة إلى خارجها.





لقطة من داخل السيارة



ومن خلال تحويلها إلى سيارة "بيك أب"، يمكن لسيارة activesphere نقل التجهيزات الرياضية فائقة الجودة مما يوفر مساحة كافية لتخزين دراجتين كهربائيتين في صندوق الأمتعة، حيث يلبي التصميم متعدد الاستخدامات المتطلبات التي تفرضها الرحلات المختلفة ونمط الحياة المغامر.





صورة لواجهة السيارة الامامية