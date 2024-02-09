إيلاف: يقوم سفير العلامة التجارية العالمية المعين حديثًا "شياو زان" ببطولة الحملة الإعلانية لمجموعة تودز (Tod's) لربيع وصيف 2024.

كان الممثل والمغني الصيني جزءًا من عائلة Tod's منذ عام 2021، ولطالما أعجب بقيم العلامة التجارية المتمثلة في الحرفية الممتازة والأناقة الخالدة، مما ينقل موقفًا معاصرًا لأسلوب حياة العلامية الإيطالية.

الآن، في منصبه كسفير عالمي للعلامة التجارية، يلعب شياو زان دور البطولة في حملة تودز (Tod's) لربيع وصيف 2024 حيث يقدم المجموعة الجديدة بأناقة من خلال ارتداء المنتجات المميزة للعلامة التجارية، مثل Bubble Gommino وT Timeless Messenger وحقيبة الكاميرا. بطريقة طبيعية وواثقة، تضفي لمسة عصرية على حقيبة Di وحزام Greca الجديد المقترن بضروريات خزانة الملابس الإيطالية. مظهر مصقول ومريح في نفس الوقت ويعزز التفاصيل الحرفية للعلامة التجارية.