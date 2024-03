إيلاف من باريس: تكشف دار ميسيكا (MESSIKA) للمجوهرات عن تصاميم جديدة من مجموعة "So Move" التي تجسد رحلة ساحرة بين النجوم وكأنها تتراقص مع الكون ببريقها الأخاذ. قطعٌ تتميّزُ بنسخةٍ قوية وجذابة بحجم كبير.

مزيج من النقاوة

وتطلق ميسيكا مجموعة So Move بنسخة خاصة بشهر رمضان، وتتألق بسوار So Move الجريء والذي يطلق حصرياً في منطقة الشرق الأوسط. ويمثّل سوار "So Move" قطعة أنيقة، يزين بتصميمه المعصم ويضفي هالة من الثقة والخلود.

ويتميز سِوار "So Move" الجديد بلمسة عصرية وجريئة ليناسب كافة الإطلالات. إنها قطعة جريئة وأنيقة، تصميمُها الفريد يزيِّن المعصم ويضفي تألقاً لا مثيل له. قطعةٌ يعكسُ امتلاكُها هالةً من الثقة والخلود، تُكشف للمرّة الأولى حصرياً في الشرق الأوسط بحلول شهر رمضان.

إشراقة يوم جديد

تعيد مجموعة "So Move" ابتكار رمز Move الشهير للدار بنسخةٍ قوية وجذابة بحجم كبير. تعكس مجموعة المجوهرات أصالةً حقيقية وبريق الأحجار مع تفاصيل فريدة تجسد هالة مرصَّعة بتصميم مميز تحيط بألماسة مركزية لتضاعف بريقها.

قطع جريئة

ابتكرت ميسيكا إطلالاتٍ تتميز بالرقة والجرأة في آن، بقطع تتميّز بحجمها الكبير XXL لتضفي رونقا على لحظات خاصة من السعادة والمشاعر الحقيقية.