تعدّ تشكيلة ستيلا مكارتني لموسم صيف عام 2024 بمثابة بحث في مفهوم العائلة والحرية والمرونة - حيث تستكشف جذور ستيلا في الموسيقى، وعلاقة والديها ومشاركتهما لملابسهما، والتعاطف والمحبة التي غرسوها فيها تجاه شركائنا في الكوكب من الكائنات الأخرى وأمنا الأرض.



تمت إقامة العرض في Marché Saxe-Breteuil في باريس الذي تحول إلى سوق ستيلا المستدام (Stella’s Sustainable Market).حيث تمكن الضيوف من التعرف على القطع ضمن 21 كشكًا ورؤية المواد الجديدة والمبتكرة المستخدمة في التشكيلة ومقابلة المبدعين المهتمين بالبيئة والتعّرف على المصممة البريطانية. تم تصميم مجموعة صيف 2024 من مواد مستدامة بنسبة 95%، مما يجعلها العرض الأكثر مراعاة للبيئة لستيلا مكارتني حتى تاريخه.



تمزج هذه المجموعة المتنوعة والكلاسيكية بين الأجناس والأجيال حيث تبدو التصنيفات مبهمة - إذ تعيد تفسير قطع من أرشيف ستيلا من الملابس التي قامت باستعارتها من والديها، والتي والتي تعيرها بدورها الآن لبناتها. تسلط هذه الخيارات الضوء على الملمس والنسب والزخارف، يزيدها رونقُا الفن القابل للارتداء المبتكر من قبل النحات والصانع الإنجليزي أندرو لوغان.



تتميز السترات بتقليماتها السوداء والرمادية. تم تنسيقها فوق القمصان المكشكشة وبودي-سوت مرصعة بالماس. يزين الكريستال الخالي من الرصاص الشورتات القصيرة وأحزمة البناطيل الكلاسيكية الشهيرة لخياطة Savile Row الإنجليزية، بينما تتناثر اللآلئ المرصعة بالماس على الجينز الواسع المصنوع من القطن العضوي. تم تطبيق نقاط البولكا العاكسة بشكل يدوي على فساتين الكروشيه البيج باستخدام Kelsun™️ - خيوط مستمدة من الأعشاب البحرية، وهي الأولى من نوعها في عالم الأزياء الفاخرة - وأيضًا على شكل شابس على الجينز.



تشمل بدلة التاكسيدو على سترات قصيرة يتم ارتداؤها مع جيلة مزودة بالكورسيه. تبدأ المجموعة باللونين الأبيض والأسود الغامقين، ثم تتحول إلى سترات لامعة وفضفاضة ذات ألوان لطيفة مثل الأزرق الفاتح والدراقي والعاجي. تتميز بعض القمصان وسترات الجينز بياقات مريول، بالإضافة إلى أحزمة خصر مطابقة.



تضم التشكيلة أيضَا قطع تذكارية لفرقة Wings، المستوحاة من حياة بول وليندا مكارتني أثناء جولاتهما الموسيقية، تتميز برسومات على قمصان تي-شيرت قطنية عضوية. يتم ارتداؤها مع سترات جامعية varsity تتميز بفن ورسومات هاجيمي سوراياما، مع خط خاص محدود الإصدار سيصدر في ديسمبر 2023. تم إعادة تصميم أزياء المسرح كبدلات مطرزة لامعة من البروكار، بالإضافة إلى سترات سوداء مرصعة بالكريستال، يتم ارتداؤها فوق قمصان البوبلين المكشكشة.



تتميز الإطلالات بقصاتها الفريدة ، حيث يبدو بعضها منتفخًا مثل البالون. ويظهر ذلك في الفساتين الطويلة والقصيرة والسترات البومبر المصنوعة من الحرير المُعاد استخدامه والساتان الصديق للبيئة من المورد NONA Source. يمكن رؤية تنقيطات البولكا المرحة في كل مكان، خاصة على الفساتين الطويلة الملتفة، والفساتين القصيرة الغير متناظرة، والفساتين المكشكشة المصنوعة من الشيفون.



ويزيّن الخرز اللامع فساتين البوستييه المصنوعة من الأقمشة الصديقة للبيئة مثل الساتان الفيسكوزي، بالإضافة إلى الفساتين الحريرية ذات اللون الأخضر النعناعي المصنوعة عضوياً. كما أنها تضفي لمسة خاصة على الفساتين الطويلة بدون حمالات كتف، المصنوعة من قماش التفتا الأسود. كما تزين الأزهار الشهيرة من ستيلا مكارتني الفساتين ذات الثنيات المصنوعة من الفيسكوز الصديق للبيئة، بقصّات طويلة وقصيرة غير متناظرة.





تتميز المجموعة بسترات قصيرة وطويلة على طراز راكبي الدراجات النارية مصنوعة من بديل جلد نباتي. وتشمل أيضًا معاطف واسعة وضيقة بلون زيتوني مصنوعة من القطن. تُلهم كورسيهات Vintage Stella تفاصيل الأحزمة على الدنيم والسراويل القصيرة والسراويل المصنوعة من مادة Alter Mat. هناك أيضًا توبات خفيفة الوزن من تركو الوافل وتفاصيل كروشيه دقيقة.





تضم المجموعة فساتين في المجموعة سترابلس مصنوعة من قماش شفاف ومزينة بطبعات الأزهار مصنوعة من بقايا الأقمشة. أما الفساتين البيضاء ذات الخصر المنخفض (فلابر) فصنعت من الحرير العضوي الذي كان يستخدم في الأصل للبراشوت. وتنتهي المجموعة بفساتين ذات كشكشة كبيرة في الأسفل تتميز بنقاط البولكا الشفافة والداكنة بألوان ناعمة مثل الأصفر والنعناعي والبني الفاتح، وجميعها مصنوعة من الحرير العضوي. وللمناسبات الخاصة، هناك فساتين سوداء مصنوعة من الساتان الفيسكوزي الصديق للبيئة بأكمام منتفخة.





خلال عرض الأزياء، تم تقديم حقيبة Frayme مصنوعة من بديل جلد نباتي باستخدام البقايا من حصاد العنب في Veuve Clicquot. يمكن تتبع هذه المادة بالكامل وزراعتها باستخدام ممارسات زراعية مستدامة. وتستمر تفاصيل الأربطة في هذه الحقيبة، إما على شكل سلاسل منسوجة أو على شكل شبكة معقودة على حقائب دلو مصنوعة من القنب. تم إضفاء لمسة جديدة على حقيبة Falabella الشهيرة من خلال أشكال مثلثة ملتوية ومغطاة بالكريستال. هناك أيضًا نسخة رمادية مصنوعة من مادة نباتية خالية من البلاستيك تسمى MIRUM®.



تتميز أحذية Terra الجديدة بكعب وأشرطة فريدة مستوحاة من فترة بداية الألفينات Y2K مصنوعة من مادة VEGEA، وهي مادة مشتقة من العنب. كما أنها تحتوي على أجزاء علوية ملتوية وشبكة معقودة مصنوعة من مواد حيوية. تم تصنيع حذاء S-Wave الرياضي بالكامل من مواد صديقة للبيئة، بما في ذلك الجزء العلوي والنعل المعاد تدويره، حتى العلامة التجارية صنعت من القطن العضوي، وأما البطانة فصنعت من القنب. تتناسب أحذية الباليه ذات الأربطة الكورسيه وأحذية لوفر Falabella بشكل مثالي مع الألبسة الجاهزة.



تم تنسيق هندسة الصوت لعرض صيف 2024 من قبل شركة JBL، والتي تتوافق مع الخلفية الموسيقية لستيلا. تقدر كل من Stella وJBL الاستدامة والممارسات البيئية وإعادة التدوير. قدمت JBL مؤخرًا منصة JBL Second Chance في فرنسا، وهي منصة لإعادة بيع مكبرات الصوت المحمولة، مما يساعد على تقليل النفايات الإلكترونية.