باريس: صممت مجوهرات ميسيكا التي تجمع بين الذهب والألماس لتوفر لمن يقتنيها مزيداً من التألق والجاذبية.

تنسجم هذه المجموعة بنعومة مع جميع الأذواق وتعتبر هدية مثالية في عيد فالنتاين هذا العام، أما تصاميمها العصرية الجريئة فتعكس المشاعر المتفردة في التعبير عن الحب.

وتمثل كل قطعة من مجوهرات ميسيكا هدية أيقونية تترك أثرها في القلوب.

مشاعر لا تنطفئ

مشاعر الحب تتألق ذهباً وماساً هذا العام مع مجموعة Fiery الجديدة من تصميم فاليري ميسيكا.

تلفت كل قطعة في هذه المجموعة الأنظار مع ماسة متوهجة بشكل إجاصي. إنها رمز التوازن في التعبير عن الذات بفضل تصميمها الدائري الذي يحاكي شكل دمعة العين وحافتها التي تنبض بالجرأة.

تعتبر مجموعة Joy Cœur الأيقونية عنصراً أساسياً لقصص الحب المشوقة، أما مجموعة Move Titanium فهي مثالية للرجال والسيدات وبالإضافة إلى كونها هدية ستثير الإعجاب وتفصح عن مشاعر الحب، فإن هذه المجموعة هي أجمل طريقة للتعبير عن حب الذات وتقديرها.