تمزج مجموعة Newspeak لخريف وشتاء 24/25 بين مجموعة أشكال ملابس العمل الأرشيفية مع مفهوم خزانة ملابس المدينة. مستوحاة من صور حملات جورجيو أرماني التي تم تصويرها في أوائل التسعينيات، تجعل المجموعة الأشكال كبيرة الحجم أكثر ارتباطًا بالارتداء اليومي من خلال الحفاظ على فكرة الصورة الظلية متعددة الطبقات، وبالتالي متعددة الاستخدامات.

تعد العملية والبساطة أمرًا بالغ الأهمية في هذه المجموعة الجديدة، مما يضيف النعومة والرقي إلى أنماط الملابس الرجالية التقليدية.

تم طرحها لأول مرة ضمن مجموعة Newspeak، حيث تجمع قطع الملابس المحبوكة بين الفخامة والوظيفة القوية للملابس المحبوكة العسكرية، باستخدام خيوط ثمينة مثل الألبكة الصغيرة والحرير والكتان والياك.

تتكون المجموعة من أقمشة الملابس الرجالية الكلاسيكية، مثل الصوف البكر، وتويل الفرسان، والبوبلين القطني، والقطن المطاطي. سواء كان ذلك معطفًا طويلًا بحزام، أو كنزة صوفية، أو سروالًا أو قميصًا بطول الركبة - يذكرنا بقمصان النوم العتيقة - كل قطعة تقف بمفردها، مما يوفر وجهة نظر واضحة ودقيقة.

تتعامل لغة Newspeak أيضًا مع الاستدامة بطريقتها الفريدة، وذلك باستخدام بطانيات الجيش الهولندي القديمة لصناعة ملابس لمرة واحدة. صُنعت هذه القطع بكميات محدودة، وهي مرحة ومتعددة الاستخدامات، وهي إضافة خفيفة إلى الصور الظلية الأنيقة.

من خلال إيجاد التوازن الصحيح بين الحماية والعاطفة، والقوة والضعف، تقدم المجموعة نطاقًا أوسع من الأشكال والألوان والأنسجة. على الرغم من أنها تشير إلى رموز عسكرية، إلا أن النطاق العام يعتمد على أشكال سلسة ومرنة، تدمج الموضة مع الذكاء الدماغي. هدفنا هو إضافة الجوهر والعمق إلى الملابس اليومية، مما يجعلها محبوبة وخالدة على الفور.

