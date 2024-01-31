أعلنت علامة موسكينو عن تعيين أدريان أبيولازا بمنصب المدير الإبداعي الجديد للدار.

ويتمتع أدريان بخبرة عشر سنوات في عالم الأزياء، حيث شغل منصب مدير تصميم الأزياء النسائية الجاهزة في علامة لويفي، إلى جانب جي دبليو أندرسون، وشغل المنصب نفسه سابقاً لدى علامة كلوي مع كلير وايت كيلر، ليتولى حالياً الإشراف على تصميم التشكيلات الرئيسية من الأزياء النسائية والرجالية والإكسسوارات لعلامة موسكينو.

كما سيعمل أدريان تحت إشراف ماسيمو فيريتي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أيف إس بي أي.

ويباشر أدريان مهامه الجديدة للمرة الأولى مع إطلاق تشكيلة خريف وشتاء 2024 في متحف ديلا بيرمانينتي خلال أسبوع الموضة في ميلانو في 22 فبراير الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

ويحظى المتحف بمكانة خاصة في تاريخ العلامة، حيث استضاف المعرض التاريخي "موسكينو - إكس آني دي كايوس 1983-1993" في عام 1993، الذي أُقيم احتفالاً بمرور عشر سنوات على تأسيس العلامة على يد فرانكو موسكينو.



ومن جانبه، قال أدريان أبيولازا: "رسمت العديد من إبداعات فرانكو موسكينو تاريخ الموضة، بدءاً من السترات المزينة ببطاقات بريدية ثلاثية الأبعاد، والفستان المميز بتنورة مصممة من 20 حمالة صدر، وصولاً إلى العديد من التصاميم المبتكرة بتقنية الترمبلوي للقص. ويكمن جوهر موهبته بالنسبة لي في استثمار وقته لتحقيق طموح استثنائي غيّر ملامح عالم الموضة، ومهّد لنا طريق الإبداع لبناء المستقبل بطريقتنا الخاصة. وأنا ممتن للفرصة التي قدمها لي ماسيمو فيريتي للانضمام إلى عالم موسكينو والمشاركة في رحلة هذه العلامة العريقة. ويسعدني إضفاء لمسة إبداعية جديدة ومميزة على أسلوب موسكينو الفريد، لكتابة فصل جديد من رحلة العلامة الحافلة بالإنجازات".



