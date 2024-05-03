إيلاف من لندن: أعلنت "تيفاني آند كو" اليوم عن إطلاق مجموعة فريدة من نوعها بعنوان "تيفاني تيتان"، بالتعاون مع الفنان فاريل ويليامز. وتتميز المجموعة بتصاميمها المستوحاة من شخصية "ترايدنت بوسيدون" الأسطورية، حيث تعبّر عن طاقة وقوة الفرد بأسلوب متميز وجريء.

وتمثل مجموعة "تيفاني تيتان" رمزًا للفردية والجرأة، حيث تتزيّن القطع بزخارف فريدة من نوعها، تمتاز بحلقة منحنية ناعمة جنبًا إلى جنب مع رمح قوي. تجسّد هذه التصاميم توازنًا مثاليًا بين التجاذب والتناسب والتناغم، مما يجعلها مغرية للأفراد الذين يتحدون كل ما هو مألوف.

وفي تصريحه، أكد ألكسندر أرنو، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والاتصالات والصناعة في "تيفاني آند كو"، على أهمية هذا الإطلاق، مشيرًا إلى أن مجموعة "تيفاني تيتان" من فاريل ويليامز تحمل بصمة الإبداع والحرفية المبتكرة للدار. وقال أرنو: "نحن متحمسون لكشف النقاب عن مجموعة فاريل الافتتاحية لدار تيفاني. فتتحدى مجموعة "تيفاني تيتان" من فاريل ويليامز أعراف تصميم المجوهرات الراقية. فهي تمثل توازنًا بين رؤية فاريل الإبداعية والحرفية المبتكرة للشركة".

أضاف: "تبرز كل قطعة أسلوب فاريل المميز ووجهة نظره الفريدة".

تعتمد المجموعة على هيكل الرمح الثلاثي، وتضم قطعًا متنوعة من القلائد والأقراط والأساور والخواتم، تجسّد روح البانك الجريئة. وتتميّز كل قطعة بتصميمها المصنوع من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا أو التيتانيوم، مع جميع الإصدارات المعدنية والألماسية، وتتحدى الطرق التقليدية في تصميمها الفريد.

وتتميّز قطع الألماس في المجموعة بأسلوب باڤيه الفريد، حيث يتم ترتيبها بشكلٍ عكسي يكشف عن جناح الألماس، مما يزيد من بريقه وجماله. كما يتم استخدام التيتانيوم مما يضفي تبايناً وجمالية في بعض القطع.

ويقول فاريل ويليامز:

وقال فاريل ويليامز: "تشكّل المياه مصدر إلهام مهمًا جدًا بالنسبة إلي، وتم استيحاء اسم مجموعة "تيتان" من شخصية بوسيدون، حاكم البحر، ملك أتلانتس – وهو أيضًا اسم المجتمع الذي نشأتُ فيه في شاطئ فرجينيا. فالتفاصيل الدقيقة في جميع قطع المجوهرات متعمّدة للغاية، ويشكّل استخدام التيتانيوم الأسود مظهر مادي للجمال الكامن في السواد"، معبرًا عن الروح المائية والفنية التي تميز تصاميمه.

من المقرر أن تكون مجموعة "تيفاني تيتان" من فاريل ويليامز متاحة حصريًا في شهر أيار (مايو) على موقع "تيفاني آند كو" الالكتروني في الولايات المتحدة، وفي متجر The Landmark في مدينة نيويورك. ومن المتوقع أن تتوفر القطع عالميًا في متاجر "تيفاني آند كو" في شهر حزيران (يونيو).

وبهذا الإطلاق الجديد، تستمر "تيفاني آند كو" في إثراء عالم المجوهرات بتصاميمها الفريدة والمبتكرة، مؤكدة على التزامها بالحرفية المثالية.