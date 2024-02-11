تطلق شركة تيفاني آند كو حملتها لعيد الحب للعام 2024، "روائع الحب"، التي تبرز تاريخ البيت اللامع بتعبيراته الأسطورية عن الحب التي تم صياغتها على مدى السنوات الـ 186 الماضية.

على خلفية تيفاني بلو® المميزة، تعرض الحملة مجموعات البيت الشهيرة، من تيفاني تي، وتيفاني هاردوير، وتيفاني لوك، إلى تيفاني نوت، وتيفاني فورج التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي ترمز كل منها إلى علاقات دائمة وحب وروابط غير قابلة للقطع.



أبرزت هذه الحملة الإبداعات الرئيسية للبيت: جان شلومبرجيه من تيفاني آند كو، "بيرد اون أ روك"، وخاتم الخطوبة الأكثر شهرة في العالم: تيفاني سيتينغ®، وتصاميم "اوبن هارت" من إلسا بيريتي®.



يشكّل الطائر العزيز الموضوع بدقّة على بروش صخري ومزيّن بحبّة ألماس صفراء التعبير النهائي عن الفرح والتفاؤل. وتعتبر مجموعة تيفاني سيتينغ رمزًا للحب منذ العام 1886، ويبقى حتى اليوم رمزًا قويًا للروابط الدائمة والخالدة. بالإضافة إلى ذلك، تكرِّم الحملة أيضًا تراث البيت الفضي الغني بتصاميم رائعة كمجموعة "ريترن تو تيفاني" وتصاميم "اوبن هارت" لإلسا بيريتي.





تشكّل مجموعة "روائع الحب" احتفال مبتهج بإرث تيفاني آند كو الغني في صياغة قصص الحب الجميلة منذ العام 1837. من خلال أكثر إبداعات البيت شهرة ورغبة، تعرض الحملة سحر الحب مع تيفاني والفن الذي حدد الرومانسية لما يقرب من قرنين من الزمان.

نبذة عن تيفاني آند كو

تأسست تيفاني آند كو على يد تشارلز لويس تيفاني في مدينة نيويورك في العام 1837، وهي علامة تجارية عالمية فاخرة تصمم مجوهرات رائعة تحدد الأناقة والتصميم المبتكر والحرفية الراقية والتميز الإبداعي.

مع أكثر من 300 متجر للبيع في جميع أنحاء العالم وقوة عاملة تضم أكثر من 13,000 موظف، تقوم شركة تيفاني آند كو بتصميم وتصنيع وتسويق المجوهرات والساعات والإكسسوارات الفاخرة. قام ما يقرب من 5000 حرفي ماهر بقطع ألماس تيفاني وتصميم المجوهرات الحرفية في ورش العمل الخاصة بالشركة، مما يظهر التزام علامتنا التجارية بالجودة الفائقة.

تلتزم شركة تيفاني آند كو منذ فترة طويلة بممارسة أعمالها بمسؤولية، والحفاظ على البيئة الطبيعية، وإعطاء الأولوية للتنوع، والإدماج، والتأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها. لمعرفة المزيد عن تيفاني آند كو والتزامها بالاستدامة، يرجى زيارة موقع tiffany.com.