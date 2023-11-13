إيلاف: أعلنت دار بيا بونجياسكا الإيطالية للمجوهرات العصرية، عن إطلاق تشكيلة مصغرة من المجوهرات المميزة بالتعاون مع علامة فيلوسوفي دي لورينزو سيرافيني، وذلك بمناسبة أسبوع الأزياء الراقية في باريس المقرر إقامته في يوليو القادم.



وتضم التشكيلة المصغرة عدداً من أبرز تصاميم بيا بونجياسكا المميزة، بما فيها خاتم فاين الشهير وعقد وتصميمين رائعين من الأقراط، والتي أعيدت صياغتها باستخدام الألوان الشهيرة لعلامة فيلوسوفي دي لورينزو سيرافيني، مثل الأحمر والأرجواني.





وتجمع قطع التشكيلة بين الحرفية العالية والأناقة العصرية الراقية، حيث تتميز بتصميم فاخر من الذهب عيار 9 قيراط، إلى جانب المينا وأحجار الجمشت.



وتتألق في التصاميم مجموعة من الرموز المميزة للعلامتين، مثل الأزهار التي تزين قلادة العقد، ونقشات الأزهار الجميلة البارزة على الأقراط.

