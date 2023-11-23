إيلاف: كشفت علامة مجوهرات الفردان أبوظبي عن التعاون حصرياً مع مجوهرات مسك للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات.



واحتفالاً بعيد الاتحاد لدولة الإمارات، تقدم مجوهرات الفردان قطعة حصرية محدودة الإصدار مصممة وفق أسلوب العلامة الشهير المزين باللؤلؤ، بالتعاون مع مجوهرات مسك. وبدورها، تتميز علامة مسك بتشكيلاتها المذهلة المصنوعة يدوياً، التي تجمع بين التصميم العصري واللمسات الإماراتية التقليدية بكل تناغم، لتقدم قطعاً فريدة تحمل الطابع الخاص بالمنطقة. وتتألق تصاميم مجوهرات مسك بتفاصيل تحتفي بإرث دولة الإمارات وتاريخها العريق، مثل لمسات العمارة العربية والفسيفساء والفنون الجميلة وغيرها. كما يحرص مؤسس العلامة ماهر خنصاحب على إبداع قطع إماراتية تقليدية بأسلوب مبتكر وعصري، والذي يتماشى مع فلسفة مجوهرات الفردان أبوظبي.



ويُثمر التعاون الإبداعي بين العلامتين عن تقديم عقد تراث لعلامة مسك بتصميم جديد يحتفل بعيد الاتحاد، بإلهامٍ من فن المجوهرات الذهبية التقليدي في الإمارات. ويتألق العقد بشكل نصف دائري مزين بتفاصيل دقيقة، مع إطار من قطع الألماس المقصوصة وفق القطْع الدائري، كما تتزين جوانبه بإكليل من اللآلئ الفاخرة. ويحتفي التصميم بتراث المجوهرات الإماراتية العريق، بما يعكس فن اللؤلؤ الذي يشكل عنصراً رئيسياً في ثقافة مجوهرات الفردان أبوظبي وثقافة دولة الإمارات بأكملها. وحرصت العلامتان على إعادة ابتكار القطعة الفنية من خلال استبدال سلسلة العقد بقطعٍ من اللؤلؤ، بما يجسد التزام الفردان المتواصل بتقديم أجمل القطع المرصعة باللؤلؤ.



ويتوفر عقد تراث بإصداره المحدود مع قلادة قابلة للتبديل مرصعة بالعقيق الأسود والعقيق الأحمر واللؤلؤ الأبيض والملاكيت الأخضر، مما يحاكي ألوان علم الإمارات النابض بالحياة، ويضيف لمسة من التنوع إلى القطعة المذهلة ليمنح لعشاق الأناقة إطلالة تناسب أذواقهم وتفضيلاتهم.