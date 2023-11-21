إيلاف: كشفت علامة Etika Jewels المحلية المتخصّصة في المجوهرات الفاخرة المستدامة عن مجموعتها الجديدة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات، والتي تتعاون بها مع علامة 2DOT4 Diamonds.

احتفالاً بهذه المناسبة المميزة، تُقدم لنا العلامتان قلادة وخاتم بإصدار خاص، حيث تتوسط كل قطعة ألماسة على شكل خريطة الإمارات العربية المتحدة. لتُصبح كل قطعة بمثابة تكريم لتراث البلاد الغني ورؤيتها الثاقبة للمستقبل واحتفاءً بيومها الوطني. تم العمل على كل قطعة بدقة شديدة لتخرج إلى النور من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط يُزيّنها الألماس المُصنّع في المختبر ذو الجودة الاستثنائية.

تزن قلادة الإمارات العربية المتحدة، ذات الإصدار الخاص، 7.3 غرامًا وتحتوي على إجمالي قيراط من الألماس المُصنّع في المختبر. أما الخاتم، فيزن 4 غرامات وهو مُرصّع بـ 0.9 قيراط من ألماس المختبر. تأتي القطعتان بشكل دائري تتوسطهما قطعة ألماس على شكل خريطة الإمارات ويُزيّنهما ماسات صغيرة الحجم ترمز إلى وحدة الإمارات وتضامنها.

وعن هذه المجموعة صرّحت بسمة شاعري، مؤسِسة Etika Jewels، قائلة: "هذه القطع الحصرية ذات الإصدار الخاص ليست مجرد مجوهرات، بل تمثل أكثر من ذلك بكثير فهي رمز لتقديرنا لدولة الإمارات العربية المتحدة وفخرنا بها. إنّ تعاوننا مع 2DOT4 Diamonds لابتكار قطعة ألماس على شكل خريطة الإمارات يُمثل التزامنا ورغبتنا في الاحتفاء بهذه الأمة العظيمة وما تُمثله، فهي أرض الفرص والوحدة والرؤية".

2DOT4 Diamonds هي شركة محلية مُتخصّصة في صناعة الألماس في المختبر وهي في طليعة الشركات التي تقدم أحدث التقنيات في المجال إلى دول مجلس التعاون الخليجي. تتميز الشركة بامتلاكها مفاعل خاص بها للترسيب الكيميائي للبخار (CVD) مجهز بسلاسل تجميع وبتكنولوجيا متخصّصة تم ابتكارها من قِبل الشركة. تُتيح لهم هذه التقنيات المبتكرة إنتاج ألماس عالي الجودة ذو أنواع مختلفة مما يوفر تنوعًا في استخداماته.

إن كل قطعة قد تم العمل عليها بدقة شديدة باستخدام ألماس بجودة F/VS المُعتَمد من المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، وهو ما يعكس التزام العلامة الثابت لتقديم كل ما هو أصيل ومتميز.



يتوفر الإصدار الخاص من قلادة الإمارات بسعر 7,875 درهمًا إماراتيًا والإصدار الخاص من خاتم الإمارات بسعر 6,930 درهمًا إماراتيًا، وهما متاحان للشراء حصريًا عبر موقع العلامة حتى الثاني من ديسمبر 2023.

تزن قلادة الإمارات ذات الإصدار الخاص 7.3 غرامًا وهي من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا كما تحتوي على إجمالي قيراط من الألماس المُصنّع في المختبر. تأتي القلادة بدلاية دائرية تتوسطها قطعة ألماس على شكل خريطة الإمارات ويُحيط بها ماسات صغيرة الحجم.

خاتم الإمارات ذو الإصدار الخاص، متوفر بسعر: 6,930 درهمًا إماراتيًا

يزن خاتم الإمارات ذو الإصدار الخاص 4 غرامات وهو من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا كما أنه مُرصّعًا بـ 0.9 قيراط من الألماس المُصنّع في المختبر. يتوسط الخاتم دائرة بها قطعة ألماس على شكل خريطة الإمارات ويُحيط بها ماسات صغيرة الحجم.