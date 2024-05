إيلاف من نيويورك: أعلنت تيفاني آند كو اليوم عن إطلاق بلو بوك 2024: تيفاني سيليست، أحدث تعبير عن مجموعة المجوهرات الراقية من تيفاني. تحتفل مجوهرات تيفاني الراقية بخيال جان شلومبرجيه اللامحدود وافتتانه بأسرار الكون.

وكونها المجموعة الثانية من تصميم الرئيسة الإبداعية للمجوهرات في تيفاني، ناتالي فيرديل، تعيد تيفاني سيليست اكتشاف تفسيرات جان شلومبرجيه الأيقونية للشمس والقمر والنجوم والمجرّات البعيدة وعوالم الخيال.

في هذا السياق، يقول الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تيفاني آند كو أنتوني ليدرو: "تحكي مجموعة تيفاني بلو بوك القصة الاستثنائية لحرفتنا الأسطورية مع الألماس والأحجار الكريمة الأكثر استثنائية في العالم". يضيف: "تجسّد كل قطعة من هذه المجموعة تألّق وإرث جان شلومبرجيه بإعادة تصميم ناتالي فيرديل."

ثلاث مراحل

سيتم إطلاق المجموعة خلال ثلاث مراحل على مدار العام 2024، وستظهر لأول مرة في الربيع، يليها إطلاق في الصيف والخريف. ومن خلال تصوير تكيفات جان شلومبرجيه الشهيرة للكون، سيتم إطلاق مجموعة الربيع مع سبعة فصول متميزة: وينغز، آرو، كونستيليشن، أيكونيك ستار، راي أوف لايت، وأبولو.

فيرمز موضوع "وينغز" أي الأجنحة، إلى الطيران والخيال، حيث تتحول صور الجناح الأيقونية للمصمم إلى قصة مضيئة من الألماس والياقوت الأزرق. وتم استيحاء فصل "راي أوف لايت" من أرشيف جان شلومبرجيه من بروشات تيفاني التي تحاكي أشعة الشمس المذهبة. فتتميز هذه التصاميم بمواد مغزلية حمراء تثير تعبيرات دقيقة عن أشعة الضوء المراوغة. وتشكّل هذه القلادة أكثر التصاميم تنوعًا في فصل "راي أوف لايت" وهي استثنائية بإمتياز اذ تتحول إلى تاج، وهو تصميم لم يتم تضمينه في مجموعات تيفاني بلو بوك لعدة سنوات.

تم استيحاء فصل "أيكونيك ستار" من الرسومات والتصاميم الارشيفية من جان شلومبرجيه، حيث يستكشف المصمم صورة ظلية للنجم كرمز مبدع وأيقوني للكون. وبالتوسع في جاذبية جان شلومبرجيه للنجوم، يشمل فصل "كونستيليشن" الزخارف التي تتضمن عناصر تذكرنا بأنماط النجوم. فيحتفل كل فصل من هذه الفصول بعدسة جان شلومبرجيه العبقرية للعالم أعلاه.

أمّا فصل "أبولو"، فيعيد تخيل بروش جان شلومبرجيه الأيقوني من تيفاني أبولو مع الارتقاء بالألماس الأصفر والأبيض المثالي لشركة تيفاني آند كو. تم استيحاء الإبداعات داخل السهم من عناصر بروش جان شلومبرجيه من تيفاني "تروفي دي فايانس" الذي صنعَ في العام 1941. ومن خلال مجموعة من الزمرد الكولومبي غير المعزز، طور حرفيو تيفاني أشكالًا مخصصة لتقليد التكوين الثلاثي لطرف السهم.

تقول كبيرة المسؤولين الفنيين في تيفاني آند كو ناتالي فيرديل: "بدأ استكشافنا لعمل [جان شلومبرجيه] مع بلو بوك 2023: Out of the Blue. فغمرنا أنفسنا في أعماق المحيط لإعادة تفسير رؤيته الخيالية للعالم المائي. وبالنسبة إلى بلو بوك 2024: تيفاني سيليست، على النقيض من البحر، قدمت النجوم منظار جديد لإعادة اكتشاف مدى عالم جان شلومبرجيه الخيالي"، تضيف "فتخترق المجموعة الجديدة كل ما يزيّن السماء، وكذلك ما يفوقها بكثير."

تشبه الأحلام، مهيبة ومبتكرة، تستمد المجموعة حصريًا من مرجع جان شلومبرجيه من إبداعات تيفاني للمجوهرات العالية، وتعيد تخيل تصاميمه السريالية إلى إبداعات جديدة رائعة.