إيلاف من نيويورك: إذا كانت ثروتك تبلغ 238 مليار دولار، فهل تدفع 600 مليون دولار في حفل زفافك؟ جيف بيزوس مؤسس أمازون الذي يسجل وجوده الدائم في قوائم التوب 10 لأثرياء العالم قال نعم بطريقة عملية، حيث يستعد لحفل زفافه على الإعلامية لورين سانشيز البالغة 55 عاماً.

إقامة الضيوف سوف تكون في أفخم القصور والفنادق، وكعكعة الزفاف من باريس، والفرق الموسيقية من لوس أنجلوس، أمام مكان الزفاف فسوف يكون في أسبن الوجهة العالمية الأكثر فخامة للتزلج، وتقع في جبال روكي بولاية كولورادو.

ففي حدث يصفه مراقبون بأنه "زفاف القرن"، على الرغم من وجود حفلات زفاف أعلى كلفة، يستعد ثاني أغنى رجل في العالم الملياردير بيزوس، للزواج من الإعلامية لورين سانشيز في حفل أسطوري يستحق أن يتصدر عناوين المواقع والصحف ومنصات السوشيال ميديا حول العالم، حيث من المتوقع أن تبلغ كلفته حوالي 600 مليون دولار.

ووفق تقرير "نيويورك بوست" سيقام الزفاف في مدينة أسبن الفاخرة للتزلج السبت 28 كانون الأول (ديسمبر)، وسط سرية صارمة وإجراءات تنظيمية استثنائية.

المركز الشتوي المبهر

وتعد أسبن، كولورادو، واحدة من أشهر وأرقى وجهات التزلج في العالم، تقع في جبال روكي بولاية كولورادو الأمريكية، وتتميز بجمال طبيعي مذهل، بالإضافة إلى كونها مركزًا للأنشطة الرياضية الشتوية والفاخرة.

تشتهر أسبن بأنها وجهة فاخرة يرتادها المشاهير ورجال الأعمال الأثرياء، تضم قصورًا وفنادق فخمة، ومطاعم عالمية المستوى، ومن المقرر أن يقام الحفل في مزرعة دونبار، المملوكة للنجم كيفن كوستنر، والتي تمتد على مساحة 160 فدانًا، وتعد وجهة مفضلة للأثرياء.

السرية التامة

وحافظ بيزوس على سرية غير عادية حول يوم زفافه على سانشيز منذ أن تقدم بطلب الزواج منها على متن يخته الفاخر الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار في آيار (مايو) 2023، وكشفت المصادر أن بيزوس، البالغ من العمر 60 عامًا، وخطيبته سانشيز، 55 عامًا، استقبلا ضيوفهما في أرقى أماكن الإقامة بأسبن، بما في ذلك فندق سانت ريجيس الفاخر.

وسيمتد الحفل طوال عطلة نهاية الأسبوع، مع فعاليات متنوعة، منها حفل على قمة جبل يطل على مناظر خلابة للمدينة التي تتحول شتاءً إلى "بلاد العجائب"، واستعان بيزوس وسانشيز بأبرز منظمي حفلات الزفاف، واستقدما بائعين عالميين لتقديم خدمات خاصة، شملت نقل كعكة زفاف من باريس وفرقة موسيقية من لوس أنجلوس، وقام بيزوس بحجز قصور خاصة حول المدينة الثرية لضيوفه، ووقع جميع المشاركين في التنظيم على اتفاقيات سرية الحفل منعا لتسريب أي تفاصيل.

من هم الضيوف؟

أما عن ضيوف حفل الزفاف فسوف يشهد حضور شخصيات بارزة مثل بيل غيتس، ليوناردو دي كابريو، وكريس جينر، ونجوم السياسة والفن والتكنولوجيا والمجتمع بصفة عامة.

وعلى الرغم من بذخ وفخامة حفل الزفاف إلى أن أسلوب حياة بيزوس وسانشيز يتسم بالبساطة في المظهر، وما يتعلق بالملابس، فقد ظهرا سابقًا في جلسة تصوير بمزرعتهما في تكساس، مرتدين ملابس بسيطة ولكن أنيقة.