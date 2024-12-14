إيلاف من برشلونة: توفي الملياردير إيزاك أنديتش، المؤسس والعقل المدبر وراء براند الملابس الإسباني الشهير "مانجو" - إحدى أكبر مجموعات الأزياء في أوروبا - يوم السبت.

وقالت الشركة، التي لديها ما يقرب من 2800 متجر حول العالم، في بيان: "نعلن ببالغ الأسف الوفاة غير المتوقعة لإيزاك أنديتش، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ومؤسس مانجو".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة التي يقع مقرها في برشلونة، توني رويز: "كان إيزاك مثالاً لنا جميعًا. "لقد كرس حياته لمانجو، وترك علامة لا تمحى بفضل رؤيته الاستراتيجية وقيادته الملهمة والتزامه الثابت بالقيم التي غرسها بنفسه في شركتنا".

ولم تقدم الشركة مزيدًا من التفاصيل حول الحادث. وقالت وسائل إعلام إسبانية على رأسها صحيفة "ماركا" إن الرجل البالغ من العمر 71 عامًا توفي بعد سقوطه أثناء التنزه مع العديد من أفراد عائلته بالقرب من برشلونة.

تعود أصول مانجو إلى عام 1984، عندما افتتح أنديك، وهو من أصل تركي، أول متجر له في باسيو دي جراسيا، شارع التسوق الشهير في برشلونة، بمساعدة شقيقه الأكبر.

وقد لاقى نجاحًا كبيرًا، حيث أثمر بعد أن خرجت إسبانيا للتو من دكتاتورية استمرت عقودًا من الزمان وانتهت بوفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو في عام 1975، مع جوع المستهلكين إلى ملابس أكثر حداثة.

عززت مانجو مكانتها كواحدة من مجموعات الأزياء العالمية الرائدة، بحضور كبير في أكثر من 120 سوقًا و15500 موظف حول العالم، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

من هو الملياردير الراحل؟

وُلِد أنديك لعائلة يهودية سفاردية في إسطنبول ، تركيا، في أكتوبر 1953، وهاجرت عائلتة من تركيا إلى برشلونة ، إسبانيا في عام 196، حيث بدأ هو وشقيقه نحمان في بيع القمصان والقباقيب المطرزة يدويًا "صنع في تركيا".

وافتتح متاجر في برشلونة ومدريد، حيث باع أولاً علامته التجارية الخاصة (إيزاك جينز) ثم قام بتخزين علامات تجارية أخرى.

في عام 1984، انضم إلى زميله رجل الأعمال إنريك كوسي وشقيقه وأعادوا تسمية جميع متاجرهم تحت اسم مانجو، اختار أنديك اسم "مانجو" بعد تذوق الفاكهة في رحلة إلى الفلبين.

في عام 2006، تم تعيين أنديك مديرًا لبنك ساباديل، وفي عام 2012، أصبح أكبر مساهم منفرد بحصة ملكية تبلغ 7%.

وتقدر ثروة رجل الأزياء والموضة الراحل بحوالي 4.5 مليار دولار أميركي، مما يجعله وقت رحيله رقم 750 في قائمة أغنى الأشخاص على المستوى العالمي، وبالطبع فهو الرجل الأكثر ثراءاً في اقليم كتالونيا.