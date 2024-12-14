إيلاف من باريس: يستعد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لبدء مسيرة سياسية بعد أن حقق شهرة كبيرة كمعلق تلفزيوني محافظ.

ولكن بدلاً من مجرد محاكاة والده، يخطط ساركوزي، الذي قضى معظم طفولته في الولايات المتحدة، لتقليد سياسة أكثر شهرة: دونالد ترامب.

أوضح الشاب البالغ من العمر 27 عامًا في الأسابيع الأخيرة أن استراتيجية مثل استراتيجية ترامب، التي تجمع بين حملة تركز على نهج لا يعرف القيود تجاه الهجرة مع خطاب جريء، يمكن أن تجد جمهورًا متقبلًا في فرنسا نظرًا لنجاح المرشح الجمهوري في جذب الناخبين السود واللاتينيين والإناث من الحزب الديمقراطي .

وكتب ساركوزي على موقع إخباري بلجيكي على الإنترنت: "إن التصويت الإسلامي، على وجه الخصوص، يقدم فرصة، لأن هذا السكان غالبا ما يكون أكثر محافظة ويتعارض مع بعض التوجهات الفكرية لليسار".

في يوم السبت، سيستمتع ساركوزي بحفلة كشف عن ميوله الجنسية. فمن المقرر أن يكون ضيف الشرف في حفل عيد الميلاد في باريس الذي تقيمه حركة الشباب الجمهوريين، الجناح الشبابي لحزب والده السياسي، الجمهوريون. وقد عمل المنظمون على الترويج لظهوره على نطاق واسع.

ولكن في حين اكتسب ساركوزي اهتماماً بين الشباب المثقفين من اليمين، فإنه لم يثبت بعد للحرس القديم أنه زعيم طبيعي.

خلف الكواليس، بدأ ساركوزي بالفعل في بناء علاقات مع شخصيات رئيسية في اليمين الفرنسي، بما في ذلك وزير الداخلية المنتهية ولايته برونو ريتيلو، في إشارة إلى طموحه لمستقبل في السياسة، حسبما قال العديد من المسؤولين السياسيين المطلعين على خططه لبوليتيكو.

ويعتقد ساركوزي أن النهج الصارم، ولكن الأقل إثارة للجدل، الذي يتبعه ريتيللو في التعامل مع قضايا الهجرة سوف يمكن اليمين من العودة إلى السلطة، على النقيض من استراتيجية زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا الأكثر إثارة للجدل.

لا يعني هذا أن ساركوزي فقد ذوق والده في الاستفزاز.

لقد قال مؤخرا في محادثة خاصة "يجب أن يصبح محمد اسما فرنسيا. إذا كان الفرنسيون بعد أربعة قرون من الآن كلهم ​​بلون قهوتي، فلن أهتم... إذا شربوا الخمر ودفعوا الضرائب، فسوف نكون قد نجحنا".

لقد صنع الخبير الشاب اسمًا لنفسه مؤخرًا من خلال ظهوره في العديد من وسائل الإعلام البارزة، رغم أنها كانت محرجة بعض الشيء .

اليوم شخصية تلفزيونية وغداً في قلب السياسة؟

ظهر ساركوزي على الساحة العامة في سن مبكرة للغاية، حيث كان يشجع والده في الاجتماعات التي سبقت الانتخابات الرئاسية في عام 2007، وكان يلتقط الصور العائلية على الدرجات الأمامية لقصر الإليزيه.

ثم أمضى نحو 15 عاماً في الولايات المتحدة بعد طلاق والديه البارز وزواج والدته سيسيليا أتياس من مسؤول علاقات عامة مقيم في نيويورك. ثم تزوج نيكولا ساركوزي من عارضة الأزياء والفنانة كارلا بروني.

وكان ساركوزي معلقا منتظما على السياسة الأميركية على قناة "إل سي آي" التلفزيونية منذ ظهوره الأول هناك في نيسان (ابريل) الماضي، بدعوة من داريوس روشبين، المذيع التلفزيوني البارز الذي يتقاسم معه شغفه بالكاتب الفرنسي شاتوبريان.

كما أن ساركوزي لديه شغف بنابليون، وسوف يصدر كتابه عن الإمبراطور الفرنسي في نيسان (ابريل) في فرنسا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح لويس شخصية مثيرة للجدال، حيث يشكك المنتقدون في مصداقيته وعلاقاته مع شركة TF1، الشركة الأم لشركة LCI، حيث يعتبر عرابه، مارتن بويجوس، المساهم الرئيسي فيها.

وفي أيلول (سبتمبر)، أثار ضجة عندما قال على الهواء مباشرة، في إشارة إلى الهجمات الانتقامية التي شنتها إسرائيل على حماس وحزب الله : "فليموتوا جميعاً! إن إسرائيل تقوم بعمل إنساني هنا".

وقال شخص مطلع على المكالمة إنه اتصل لاحقا بعرابه للاعتذار عن التأثير السلبي على سمعة شبكته التلفزيونية.

وينسب لويس إلى والده حكمة سياسية يستشهد بها كثيرًا: "لكي تنجح، عليك أن تقترب من السخرية، ولكن يجب ألا تقع فيها أبدًا".

وبينما يوازن بين الطموح والاستفزاز، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتحول من معلق إلى شخصية سياسية.

لويس ساركوزي.. ترامب أوروبا القادم

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المصدر: بوليتيكو - النسخة الأوروبية