إيلاف من بيروت: هنأ الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "الجولاني" والشعب والسوري بسقوط نظام الأسد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "وليد جنبلاط أجرى اتصالا بقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا وهنأه والشعب والسوري بالانتصار على نظام القمع وحصوله على حريته بعد 54 عاما من الطغيان".

وذكرت الوكالة أن "جنبلاط والشرع شددا على وحدة سوريا بكافة مناطقها ورفض كل مشاريع التقسيم والعمل على بناء سوريا الجديدة الموحدة".

وأفادت بأنهما أكدا على إعادة بناء دولة حاضنة لجميع أبنائها.

واعتبر الشرع أن "جنبلاط دفع ثمنا كبيرا بسبب ظلم النظام السوري بدءا من استشهاد كمال جنبلاط"، موضحا أنه كان نصيرا دائما لثورة الشعب السوري منذ اللحظة الأولى.

هذا، وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان وقائد إدارة العمليات العسكرية اتفقا على اللقاء قريبا في العاصمة السورية دمشق، وفقاً لما نقله الاعلام اللبناني الرسمي، وشبكة RT الروسية.

وللتذكير، أعلنت فصائل المعارضة السورية صباح الأحد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 في بيان على التلفزيون السوري الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق، فيما توجه الأسد وعائلته إلى موسكو حيث منحتهم روسيا حق اللجوء.