إيلاف من واشنطن: أشعل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصات السوشيال ميديا، بعد ظهوره بما يبدو أنه تسريحة شعر جديدة أثناء لقائه مع أنصار حملة "جعل أمريكا عظيمة مجددًا" في ناديه للغولف في فلوريدا.

فقد شوهد ترامب البالغ من العمر 78 عامًا بتسريحة شعر قصيرة ممشطة للخلف في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش يوم الثلاثاء.

وكان المظهر الجديد يتناقض بشكل صارخ مع تسريحة الشعر المنتفخة الشهيرة التي كانت سمة أساسية لشخصيته العامة لعقود من الزمن.

تغيير أبدي أم مزاج مؤقت؟

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد غير مظهره للأبد أم أنه اختار مجرد تسريحة شعر أكثر استرخاءً أثناء قضائه وقتًا في النادي، وعلى الرغم من ذلك، فقد صدم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من التغيير، وقالوا إنهم يرون الرئيس المنتخب في "شكل نادر".

حتى أن أحد المستخدمين مازح بأنه سوف يهرع إلى الصالون "ويطلب الحصول على مظهر ترامب 2025"، وأظهر مقطع فيديو قصير مدته 21 ثانية، تمت مشاركته على موقع X بواسطة مؤيد MAGA مايكل سولاكيويتز، اللحظة التي ظهر فيها ترامب بالمظهر الجديد في نادي الجولف الخاص به يوم الثلاثاء.

وكان الرئيس المنتخب يرتدي ملابس الغولف، بما في ذلك قميص بولو يحمل علامة ترامب التجارية، ويحمل قبعة حمراء مكتوب عليها "أمريكا عظيمة مجددًا" في يده أثناء مخاطبته للحشد.

ولقي ترامب تصفيقا حارا عندما سأل الحضور: "هل يستمتع الجميع بوقتهم؟"، فاستقبل الحضور هذا السؤال بترحاب شديد، "هل الجميع جمهوريون؟" سأل بعد ذلك.

لقاءات مع أباطرة الشركات الكبرى

وبالنظر إلى ملابسه المخصصة لرياضة الجولف، فمن الممكن أن يكون ترامب قد ذهب إلى ناديه لضرب بعض الحفر، وكان من المقرر أن يلتقي ترامب مع الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس Netflix تيد ساراندوس في منتجعه مار إيه لاغو يوم الثلاثاء، وفقًا لما قاله مطلعون لشبكة سي إن إن.

وكان ترامب قد التقى أيضًا مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو في منزله في فلوريدا يوم الاثنين ومن المقرر أن يلتقي مع مؤسس أمازون جيف بيزوس في العقار اليوم.

أشاد المعجبون بمظهر ترامب الجديد، زاعمين أنه "أنيق"، ويقدم "بيانًا جريئًا" ويساعده في الحفاظ على مظهر "أصغر سنًا"، ولقي المظهر الجديد لترامب إشادة وانتقادات على الإنترنت.

"أحدث تسريحة شعر لترامب وصلت الآن. إنها أنيقة وتترك انطباعًا قويًا!"، غرد أحد مستخدمي X. وكتب آخر: "قام ترامب بتصفيف شعره إلى الخلف اليوم. إنها عادة نادرة".

أطلق أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نكتة مفادها أن شعر ترامب الجديد "يفتح هالة فريدة وقوية لم نشاهدها إلا مرات قليلة"، لكن آخر حذر من أنه "فقد هالته، وانتهى الأمر".

لكن النقاد هاجموا الرئيس المنتخب، وقالوا إنه "يبدو فظيعا" ويبدو أنه اكتسب وزنا، "يا إلهي.. يبدو فظيعًا.. لابد أنه يزن أكثر من 450 رطلاً"، كتب مستخدم X.



