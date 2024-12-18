إيلاف من القدس: انتشرت نظريات المؤامرة حول أصول أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام في سوريا، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاعلام التقليدي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، فهل هو يهودي؟ أم صنيعة الموساد؟ ويبدو أن غموض الماضي العائلي له، وسيناريو السقوط السريع لنظام بشار الأسد عززا من نظرية المؤامرة.

ويروج لها بشكل رئيسي المتعاطفون مع الجمهورية الإسلامية وبقايا نظام الأسد، على حد تحليل صحيفة "جيروزاليم بوست"، والتي قالت إن البعض يشبه الجولاني بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "اليهودي".

ويواجه الشرع، الذي أطلق على نفسه لقب أبو محمد الجولاني، انتقادات شديدة بسبب دوره في سقوط نظام الأسد ، الذي يعتبر مفترق طرق مهم للمحور الإيراني، من شخصيات إعلامية وسياسيين وحتى أكاديميين. ويواجه الجولاني أيضًا هجمات من جهات معادية للإسلام ترفض الإيديولوجيات السلفية وتستند في استهزائها بأدواره في العديد من فروع القاعدة.

غموض الماضي يعزز نظرية المؤامرة

وتنوعت نظريات المؤامرة، حيث حاول الكثيرون الادعاء بأن لا شيء معروف عن ماضي الجولاني وأصوله، على الرغم من الادعاءات الرسمية بأن عائلته تنحدر من سوريا - بينما اعتمد آخرون على تصريح الجولاني في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لا يبحث عن صراع مع إسرائيل، معتبرين إياه "يهوديًا".

وتداولت مستخدمة إيرانية تدعى الدكتورة شهلا على الترند قائلة: "لماذا لا يوجد علم بأسرة أبو محمد الجولاني؟ ابحثوا وتأكدوا، فمن المحتمل جدًا أن يكون مثل أبو حفص خطيب المسجد الليبي الذي تبين أنه ضابط يهودي في الموساد الإسرائيلي".

صناعة الموساد؟

وادعى مستخدم يدعى "هدير الثورة السورية" لعشرات الآلاف من متابعيه على تويتر وتيليغرام أن الجولاني هو "صنع الموساد"، زاعماً أيضاً أنه ابن رجل الدين الشيعي العراقي موسى الصدر، في إشارة إلى بعض أوجه التشابه الجسدية بين الاثنين.

وكان الزعيم الآخر الذي ادعى مؤيدو نظريات المؤامرة أنه نسخة طبق الأصل من جولاني هو الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار حسام الغمري، المذيع بشبكة التحرير المصرية (TeN) في القاهرة، إلى التشابه بين الاثنين، مضيفًا: "الإرهابي الجولاني ظل يرتدي ويتحدث ويلتقط صورًا مثل اليهودي زيلينسكي.. ووسائل الإعلام تصفق له.. نتانياهو سعيد بك كثيرًا".

وفي منشور آخر، أضاف ساخراً: "هذا يخبرنا أن الموساد ووكالة المخابرات المركزية لديهما نقص في وظائف مصففي الشعر".

إيلي كوهين جديد

وفي السياق ذاته، زعمت إحدى الحسابات المصرية أن الجولاني يشبه في الواقع الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين، فيما زعمت أخرى أنه يشبه صاحب الرؤية الصهيونية ثيودور هرتزل.

ونشرت صحيفة حوثية من اليمن رسما كاريكاتوريا يظهر الجولاني وهو يتم التحكم به كدمية بيد أردوغان الذي بدوره يخضع لسيطرة إسرائيل والولايات المتحدة.

نشرت سلوى الصبي، وهي باحثة قانونية ومحامية مصرية، على موقع X، "الموساد الإسرائيلي: هذا جاسوس أعددناه جيدًا..."، مشيرة أيضًا إلى ما اعتبرته "لعبة مزدوجة" للولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق باعتبار الجولاني إرهابيًا مطلوبًا أو إجراء مقابلات معه على شبكة سي إن إن CNN.

مؤامرات الموساد والجولاني في الخارج

لقد تجاوزت نظريات الموساد نطاق الشرق الأوسط، حيث نشر السياسي الدنماركي والمحلل الاقتصادي السابق مادس بالسفيج منشورا انتشر على نطاق واسع يتهم فيه الشرع بأنه عميل للموساد. وألمح بالسفيج إلى أن الجولاني يهودي اسمه يوناتان تسفي ديفيد، وتخرج من معهد غير موجود اسمه "مدرسة الفقه الإسلامي في تل أبيب".

تمت مشاهدة المنشور أكثر من مليوني مشاهدة، وحصل على 14 ألف إعجاب، وتمت إعادة نشره 6600 مرة على منصة X.

وكانت هناك نظرية مؤامرة أخرى غريبة الأطوار تتعلق بالزي التكتيكي الذي كان يرتديه الشرع، والذي تم تصويره على أنه من صنع شركة الأحذية الإسرائيلية "سورس" (شورش).

انتشرت منشورات فيروسية تظهر لقطة شاشة مشوهة للشرع مع شعار على ظهره يزعم أنه من صنع شركة إسرائيلية، على الرغم من أنه عند الفحص الدقيق، كان شعار شركة ملابس صينية مختلفة تدعى Emersongear.

لكن البعض فهموا جيداً أن هذه مجرد نظريات مؤامرة، وسخروا من مدى سخافتها.

وكتب مستخدم يدعى مصطفى عبد اللطيف ساخرا: "أخبار مؤكدة عن الجولاني من مصادر موثوقة: من أصل يهودي، خريج جامعة تل أبيب، إسلامي متطرف يقيم الصلاة في المساجد، وعضو في داعش / طالبان / الإخوان المسلمين. هذه مصادرنا الموثوقة. هل فهمتم الآن لماذا يعاني شعبنا؟"

وردا على ذلك، علق مستخدم يدعى عمار قائلا: "وسيتبين أيضا أنه إيراني في نفس الوقت، تماما مثل النظريات القائلة بأن "والدة السيسي يهودية" و"بشار من أصل يهودي"، والقائمة تطول".