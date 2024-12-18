إيلاف من طهران: اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أن إسرائيل والولايات المتحدة "مخطئتان تماما" في تصورهما أن ما يسمى بمحور المقاومة، المدعوم من طهران، قد انهار مع إطاحة حكم بشار الأسد في سوريا.

وقال آية الله علي خامنئي، في كلمة متلفزة إنه مع التطورات في سوريا وما وصفها بـ"الجرائم الإسرائيلية والأميركية" ظنوا أن المقاومة انتهت". وأضاف "إنهم مخطئون تماما"، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وفي 8 ديسمبر فر الرئيس السوري بشار الأسد من البلاد مع دخول فصائل المعارضة المسلحة العاصمة السورية دمشق بعد هجوم خاطف.

كذلك تكبدت كل من حركة حماس وحزب الله، المدعومين من إيران، خسائر فادحة أيضا منذ هاجمت الحركة الفلسطينية إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب في غزة ثم في لبنان.

ومنذ سقوط الأسد، سعت إيران إلى أن تنأى بنفسها عن الرئيس المخلوع، وأكدت على تاريخ الصداقة بين البلدين.

كذلك، شدد خامنئي على أن إطاحة الأسد لن تضعف إيران، بحسب تعبيره.



