إيلاف من لندن: خسر المؤثر على وسائل الاتصال أندرو تيت وشقيقه تريستان قضية قضائية بقيمة 2.8 مليون جنيه إسترليني بسبب مطالبات ضريبية غير مدفوعة في بريطانيا على 21 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما في ذلك OnlyFans.

وحكم القاضي البريطاني في حكمة ويستمنستر اللندنية، بول غولدسبرينغ بأنهما فشلا في دفع أي ضريبة على 21 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات من الأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما في ذلك OnlyFans.

وكانت شرطة ديفون وكورنوال رفعت دعوى مدنية لمصادرة 2.8 مليون جنيه إسترليني محتجزة في سبعة حسابات مصرفية مجمدة من الأخوين تيت وامرأة لا يمكن الإشارة إليها إلا باسم "J" لأسباب قانونية.

وفي بيان صدر بعد الحكم، قال أندرو تيت: "هذه ليست عدالة؛ إنها هجوم منسق على أي شخص يجرؤ على تحدي النظام".

وفي جلسة استماع سابقة في يوليو/تموز، وصفت سارة كلارك ممثلة قوة شرطة ديفون وكونوال، الأخوين تيت، وهما من لاعبي الكيك بوكسينغ السابقين، بأنهما "متهربان من الضرائب وضريبة القيمة المضافة".

وقيل إنهما فشلا في دفع سنت واحد كضريبة على 21 مليون جنيه إسترليني من عائدات أرباحهما عبر الإنترنت، بين عامي 2014 و2022.

تجاهل وتجاهل

واستمعت المحكمة إلى نهج أندرو تيت البالغ من العمر 38 عامًا وهو "التجاهل والتجاهل والتجاهل لأنهم في النهاية يرحلون" وقال في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: "عندما كنت أعيش في إنجلترا رفضت دفع الضرائب".

وقالت الشرطة إن الأخوين دفعا ما يقل قليلاً عن 12 مليون دولار (حوالي 9.5 مليون جنيه إسترليني) في حساب باسم جيه وفتحا حسابًا ثانيًا باسمها، على الرغم من أنها لم تلعب أي دور في أعمالهما.

وقد تلقت مبلغ 805 آلاف جنيه إسترليني في حسابها في ريفولوت، كما استمعت المحكمة، مع دفع 495 ألف جنيه إسترليني من هذا المبلغ إلى أندرو تيت، وإرسال 75 ألف جنيه إسترليني إلى حساب باسم جيه والذي تم تحويله لاحقًا إلى عملة مشفرة، كما استمعت المحكمة أيضًا.

وقال المحامي مارتن إيفانز، ممثل عائلة تيت، في وقت سابق إن التحويلات المصرفية التي أجراها الأخوان كانت "أرثوذكسية تمامًا" للأشخاص الذين يديرون أعمالًا عبر الإنترنت وأنهم قاموا "بعمل سيئ بشكل فريد" إذا أرادوا إبعاد أنفسهم عن الأموال.

تهرب ضريبي

وقال السيد إيفانز إنهم أنفقوا أموالاً على عدد من "السيارات الغريبة" ولكن لا شيء غير قانوني.

لكن القاضي وجد أن "الترتيبات المالية الكاملة للأخوة تتفق مع التهرب الضريبي المتفق عليه وغسيل الأموال" في حكم مكتوب".

وأضاف: "أنا راضٍ عن ميزان الاحتمالات بأنهما انخرطا في سلوك متعمد طويل الأمد من أجل التهرب من التزاماتهما الضريبية / ضريبة القيمة المضافة في كل من رومانيا والمملكة المتحدة"، قال.

لقد وجد أن الحسابات المجمدة استُخدمت "لغسل الإيرادات غير المعلنة" من أعمال تيت، وكذلك "لشراء العقارات والأشياء ذات القيمة العالية وتمويل أسلوب حياتهما الباذخ".

وقال متحدث باسم شرطة ديفون وكورنوال: "منذ البداية، كنا نهدف إلى إثبات أن أندرو وتريستان تيت تهربوا من الضرائب وغسلوا الأموال من خلال حسابات مصرفية تقع في ديفون.

"يركز التحقيق على الأرباح الكبيرة المتراكمة بين عامي 2014 و2022، والتي نعتقد أنه لم يتم خلالها دفع أي ضريبة أو ضريبة قيمة مضافة على تلك الأموال.

"وعلاوة على ذلك، يُزعم أن كلا الفردين أخفيا أصول دخلهما من خلال توجيه الأموال من خلال حسابات "واجهة"، مما يشكل نشاطًا إجراميًا وجعل تلك الأرباح عائدات جريمة."

سلسلة اتهامات

يواجه الأخوان سلسلة من الاتهامات الجنائية المنفصلة - بما في ذلك الاتجار بالبشر وتشكيل عصابة إجرامية لاستغلال النساء - في قضية في رومانيا، بينما يُتهم أندرو تيت أيضًا بالاغتصاب.

تم سحب أسطول من السيارات الفاخرة بعيدًا عن منزلهما في العاصمة بوخارست، في وقت سابق من هذا العام بعد المزيد من اتهامات الاتجار بالبشر. ينكرون جميع التهم الموجهة إليهم.

يُمنع الأخوان تيت حاليًا من مغادرة رومانيا ولكن من المقرر تسليمهما إلى المملكة المتحدة بمجرد انتهاء هذه الإجراءات لمواجهة المزيد من مزاعم الاغتصاب والاتجار بالبشر التي يعود تاريخها إلى عام 2012 إلى عام 2015، والتي ينكرانها أيضًا.

حظر على وسائل الاتصال

يشار إلى أنه تم حظر أندرو تيت من TikTok وYouTube وFacebook بعد أن اتهمته المنصات بنشر خطاب كراهية وتعليقات معادية للنساء، بما في ذلك أن النساء يجب أن يتحملن المسؤولية عن الاعتداء الجنسي عليهن.

لكنه لا يزال يتمتع بشعبية على X، مع ما يقرب من 10 ملايين متابع - كثير منهم من الشباب وتلاميذ المدارس.

وفي يوليو/تموز، حذر كبار ضباط الشرطة في المملكة المتحدة من أن المؤثرين مثل أندرو تيت قد يحولون متابعي وسائل التواصل الاجتماعي إلى متطرفين في كراهية النساء بنفس الطريقة التي يجتذب بها الإرهابيون متابعيهم.