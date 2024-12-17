إيلاف من بيروت: أشعلت كيم كارداشيان مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجديدة في أحدث حملة إعلانية لعلامتها التجارية SKIMS التي أُطلقت يوم الإثنين. ظهرت النجمة بمظهر مختلف تمامًا، حيث تخلّت عن شعرها الداكن المميز واستبدلته بخصلات شقراء مستوحاة من طابع الـ"بين أب" الكلاسيكي.

في إحدى الصور الجريئة، ارتدت كيم بيكيني فرو يُظهر أكثر من اللازم، ما سلّط الضوء على تفاصيل جسدها بجرأة ملفتة. وانهالت التعليقات من الجمهور الذي شبهها بنجمات أخريات؛ حيث كتب أحدهم: "لماذا ظننتُ أنكِ بيونسيه؟" فيما قال آخر: "أليست هذه شاكيرا؟"، وأضاف ثالث: "اعتقدت للحظة أنكِ بيونسيه."

وأرفقت كيم الصورة بتعليق ترويجي: "WINTER HEAT ينطلق يوم الأربعاء، 18 ديسمبر في الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ."



ظهور مختلف في نيويورك يثير التساؤلات

لم يقتصر الحديث على الحملة الإعلانية فحسب، بل لفتت كيم الأنظار أيضًا خلال افتتاح أول متجر رئيسي لـ SKIMS بمدينة نيويورك على شارع فيفث أفينيو. وصلت النجمة إلى الفعالية وهي تقود سكوتر بسبب إصابتها بكسر في قدمها، وارتدت في البداية بلوزة منخفضة القطع وسروالاً ضيقًا مع حذاء شفاف، قبل أن تستبدله لاحقًا بحذاء UGG مريح.

لكن ما أثار الجدل هو ظهور كيم بملامح بدت "مختلفة"، ما دفع جمهورها للتكهن حول الأسباب المحتملة. البعض أرجع التغيير إلى المكياج، وعلّق أحدهم: "كيم رسمت شفتيها بطريقة مختلفة بلون بني مع أحمر شفاه فاتح، أسلوب التسعينات." بينما قال آخر: "شفاهها ضخمة لكن تبدو رائعة." وتكهن آخرون بأن تسريحة شعرها ذات الغرة قد غيّرت شكل وجهها.

نجوم وأضواء في ليلة الافتتاح

شارك العديد من النجوم في دعم كيم خلال الحدث، من بينهم باريس هيلتون، كاردي بي، وتيانا تايلور، اللواتي تألقن بإطلالات جريئة ومميزة. وخلال العشاء الذي أقيم بعد الافتتاح، عبّرت كيم عن سعادتها قائلة: "لا أستطيع أن أصدق أن لدينا متجرًا على فيفث أفينيو."

المتجر يمتد على أربعة طوابق، ويعرض مجموعات العلامة من ملابس الشيب وير والملابس المنزلية، بالإضافة إلى أقسام خاصة بالتعاونات مع Dolce & Gabbana وThe North Face. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الهائل لـ SKIMS عبر الإنترنت، حيث تُقدّر قيمة العلامة التجارية بنحو 4 ملايين دولار لعام 2023.