كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2024.

تضم القائمة نساءً من المنطقة العربية، من بينهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، والصحفية بليستيا العقاد، والمصورة الصحفية كريستينا عاصي، والممثلة هند صبري.

من مواجهة الصراعات المميتة والأزمات الإنسانية في غزة ولبنان والسودان، إلى الإبداع في تصميم الأزياء والطب وريادة الأعمال، أثبتت النساء قدرتهن على الصمود والاجتهاد لتحقيق أهدافهن.

تُسلط قائمة "بي بي سي 100 امرأة" الضوء على التحديات التي واجهتها النساء هذا العام، وتحتفي باللاتي يسعين للتغيير رغم تعقيدات العالم من حولهن. كما تواصل القائمة التزامها بإبراز تأثير حالة الطوارئ المناخية، مركزة على رائدات المناخ اللاتي يعملن على مساعدة مجتمعاتهن للتأقلم مع آثار التغير المناخي ومواجهتها

بي بي سي 100 امرأة 2024: من هن المرشحات في قائمة هذا العام؟

تدرج الأسماء بترتيب غير محدد

شيرين عابد، الأراضي الفلسطينية

BBC

طبيبة أطفال

لم يمنع القصف الإسرائيلي والافتقار الشديد للموارد، الطبيبة شيرين عابد من رعاية الأطفال حديثي الولادة في غزة.

نزحت من منزلها بعد بدء الحرب الإسرائيلية في غزة عام 2023 حيث دمرت شقتها، لكن أخصائية طب الأطفال حديثي الولادة استمرت في رعاية الأطفال في مخيمات النازحين القريبة.

أنشأت عابد بروتوكولات الطوارئ لتمكين الأطباء من تقديم العلاجات المنقذة للحياة بموارد محدودة للغاية، كما دربت أطباء آخرين، بالاستناد إلى سنوات خبرتها في وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الرئيسية في غزة، ومؤخراً كمديرة لمركز الأمومة في مجمع الشفاء الطبي.

أجبرتها الظروف على مغادرة غزة مع ابنتيها في وقت سابق من هذا العام، لكن عابد تواصل مساعدة الأطباء على الأرض عن بعد.

BBC

حربية الحميري، اليمن

مهندسة في مجال الحفاظ على التراث

بعد تعرض العديد من المباني ذات الأهمية التاريخية للدمار بعد سنوات من الحرب في اليمن، شرعت المهندسة حربية الحميري في مهمة منحها فرصة جديدة للحياة.

وبالتعاون مع منظمات أخرى مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)،ساهمت في ترميم العشرات من المباني السكنية والتراثية في صنعاء القديمة وفي مختلف أنحاء البلاد. وقامت اليونسكو بعمل مسح لحجم الأضرار في أكثر من 16 ألف موقع.

لم يقتصر عملها فقط على مجال الحفاظ على التراث والمواقع التاريخية، بل ساهم أيضاً في تحسين نوعية حياة العديد من الأشخاص.

وعملت الحميري على تدريب السكان المحليين على الحرف اليدوية التقليدية في البناء، وألهمت الفتيات الصغيرات لدخول هذه الصناعة.

BBC

سامية، سوريا

مستشارة نفسية

تدعم أخصائية علم النفس سامية -التي لم تكشف بي بي سي هويتها لحماية سلامتها الشخصية- السوريين الذين يواجهون الصدمات الناجمة عن سنوات من الصراع.

وأدت الحرب الأهلية المستمرة منذ فترة طويلة في سوريا، إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، بينما يعيش العديد من الناجين في ظروف مزرية، ويعانون من مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

وتعمل سامية في عيادة للصحة النفسية تديرها لجنة الإنقاذ الدولية، حيث تدير جلسات إرشادية للنازحين وعائلاتهم في مخيم للاجئين في شمال شرق سوريا.

وعلى الرغم من ندرة الموارد، فإنها تظل ملتزمة بتحسين الصحة العقلية لمرضاها وتلتزم بتعزيز الوعي في حالات الأزمات.

BBC

هند صبري، تونس

ممثلة

الممثلة هند صبري واحدة من أشهر النساء في السينما العربية. وكان دورها الرائد في الفيلم النسوي "صمت القصور" (1994) بمثابة فضح للاستغلال الجنسي والاجتماعي الذي تواجهه المرأة في تونس.

أصبحت أول امرأة عربية تعمل كعضو لجنة تحكيم في مهرجان البندقية السينمائي في عام 2019.

ومؤخراً لعبت دور البطولة في فيلم بنات ألفة، الذي اختير لتمثيل تونس في جوائز الأوسكار عام 2024، ورُشح لأفضل فيلم وثائقي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استقالت صبري من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، احتجاجاً على ما وصفته باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.

وقالت: "لا يتعلق الأمر فقط بالبقاء على قيد الحياة، بل يتعلق بإعادة البناء وإيجاد الهدف من خلال النضال... وتحويل الألم إلى عمل".

BBC

ياسمين مجلي، الأراضي الفلسطينية

مصممة أزياء

تستلهم مصممة الأزياء ياسمين مجلي إبداعاتها من الحياة والتقاليد الفلسطينية.

بعد نشأتها في الجنوب الأمريكي، انتقلت إلى رام الله في الضفة الغربية، حيث أطلقت علامتها التجارية (نول كوليكتف-Nöl Collective) في عام 2020.

وتتعاون علامتها التجارية للأزياء مع ورش الخياطة التي تديرها عائلات، ومتاجر التوابل المحلية التي توفر مواد الصبغ الطبيعية، والتعاونيات النسائية لإنتاج الملابس بشكل جماعي. ويستخدم الخياطون والنساجون والمطرزون والنحاتون التقنيات التقليدية، تكريماً للحرفة الفلسطينية في صناعة الأقمشة.

وظفت مجلي ملابسها لسرد قصص عن الفلسطينيين. كما تناولت قضية التحرش في الشوارع الذي تتعرض له النساء على مستوى العالم، فرسمت عبارة (ليست حبيبتك)، على سترات الجينز والقمصان.

BBC

نادية مراد، العراق

حائزة على جائزة نوبل للسلام

نادية مراد، ناشطة في مجال حقوق الإنسان وحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومن أبرز المدافعين عن ضحايا العنف الجنسي، وتعرضت للإبادة الجماعية للإيزيديين في العراق على يد الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014.

قُبض عليها من قبل مسلحي الدولة الإسلامية، وأجبرت على العبودية، وتعرضت للاغتصاب والإساءة. تمكنت مراد من الفرار بعد ثلاثة أشهر، وروت بشجاعة محنتها للعالم لرفع مستوى الوعي حول العنف الجنسي المرتبط بالصراعات.

وتعاونت مع محامية حقوق الإنسان أمل كلوني لمحاسبة تنظيم الدولة الإسلامية، وأطلقت مبادرة نادية للمساعدة في إعادة بناء المجتمعات والدعوة إلى تعويض الناجيين.

بعد مرور عشر سنوات على مذبحة الإيزيديين، لا تزال نادية مراد رمزاً عالمياً للصمود.

وتقول: "يتعين علينا أن نستخدم ما أسميه أسلحة الروح للقتال من أجل المساواة والعدالة وهي: الحقيقة والأمل والرحمة".

BBC

إيناس الغول، الأراضي الفلسطينية

مهندسة زراعية

عندما أصبحت المياه شحيحة في غزة بسبب الحرب، شعرت إيناس الغول أنها بحاجة إلى إيجاد حل.

استخدمت المهندسة الزراعية مواد معاد تدويرها مثل الخشب والزجاج والقماش المشمع، لإنشاء جهاز تحلية يعمل بالطاقة الشمسية قادر على تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب.

وأصبح الجهاز منذ ذلك الحين بمثابة شريان حياة للعديد من سكان الخيام في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تعرضت مرافق المياه والصرف الصحي للضرر أو الدمار منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أنشأت الغول موقداً يعمل بالطاقة الشمسية، وتعلمت إعادة تدوير المواد لإنشاء عناصر مثل المراتب والحقائب، وتسعى جاهدة لاستخدام مهاراتها لمساعدة الفلسطينيين النازحين.

BBC

هندا عبدي محمود، الصومال

صحافية

احتفظت هندا عبدي محمود وهي كاتبة شغوفة منذ صغرها، بمذكرات تحتوي على قصص عن الأشخاص الفارين من العنف في مسقط رأسها هرجيسا في الصومال.

وتعمل حالياً رئيسة تحرير صحيفة (بيلان)، لأول فريق إعلامي في البلاد مكون بالكامل من النساء.

شُكّل الفريق لمكافحة المعدلات المرتفعة من التمييز الجنسي والتحرش الذي تواجهه النساء الصوماليات في مكان العمل - وهي تحديات اعترف بها تقرير حديث للأمم المتحدة.

تهدف صحيفة بيلان إلى تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية في واحدة من أخطر بلدان العالم بالنسبة للصحفيين، من خلال تغطية قصص مثل الصوماليين الذين يعيشون مختبئين لإصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية، والأيتام الذين يتعرضون للإساءة، والمهاقين (يعانون من نقص التصبغ) الذين يتجنبهم مجتمعهم.

BBC

بلستيا العقاد، الأراضي الفلسطينية

صحفية وشاعرة

كانت بليستيا العقاد، البالغة من العمر 22 عاماً، قد تخرجت لتوها من الجامعة عندما بدأت الحرب في غزة 2023. وفي الأيام الأولى من الحرب، نشرت مقطع فيديو لنفسها في شقتها أثناء الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

وانتشر فيديو العقاد على نطاق واسع، وحصد أربعة ملايين متابع على موقع إنستغرام، مع نشرها لأخبار غزة وقصائدها ومذكراتها اليومية. يشار إلى أن مذكراتها التي تستند إلى هذه التقارير، وتحمل عنوان "عيون غزة"، ستنشر قريباً.

وحصلت العقاد على لقب صحفية للعام 2024 من منظمة (عام شاب واحد/ One Young World). كما دافعت عن الفلسطينيين في منتديات رفيعة المستوى مثل القمة العالمية للحكومات.

وغادرت العقاد غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وحصلت على منحة دراسية لدراسة الماجستير في الدراسات الإعلامية في بيروت.

BBC

صفاء علي محمد يوسف، السودان

طبيبة نسائية وتوليد

عندما اندلعت اشتباكات عنيفة بالقرب من مستشفاها في السودان العام الماضي، رفضت الدكتورة صفاء علي محمد يوسف المغادرة مع زملائها، على الرغم من القصف المستمر".

وساعدت، وهي مستشارة في أمراض النساء والتوليد، في إجلاء الموظفين المتطوعين والنساء الحوامل إلى مكان أكثر أماناً، وسط اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

تجري طبيبة التوليد حالياً في مستشفى السعودي للولادة، عمليات ولادة قيصرية، وتعالج مشاكل صحة المرأة في ظل التحديات التي يفرضها الصراع المستمر.

وتواصل أيضاً تدريب نحو 20 طبيبة تخرجن حديثاً في مجال التوليد، للمساعدة في التخفيف من نقص الكوادر الطبية.

وقالت: "أعتقد أن مقاومة النساء تحمل في طياتها وعداً بالشفاء والعدالة وبمستقبل لن نضطر فيه إلى العيش في خوف. إن قوة النساء هي التي تذكرني بأن الأمل لا يزال موجوداً، حتى في أحلك اللحظات".

BBC

نور إمام، مصر

رائدة أعمال في التكنولوجيا النسائية

تركز المعلمة في مجال الصحة الجنسية نور إمام على موضوعات مثل نظافة الدورة الشهرية، والصحة الإنجابية، والوعي الجنسي، مواضيع تعتبر غالباً من المحظورات بالنسبة للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أسست إمام شركة مذربينغ، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها. والشركة مختصة بالتكنولوجيا النسائية وتقدم خدمات تدمج ما بين عمل العيادة الموجودة في القاهرة وأخرى منصة رقمية، بهدف تحسين وصول المرأة إلى الرعاية الصحية من خلال التكنولوجيا.

وتهدف إلى تمكين النساء من معرفة أجسادهن، وتسهيل الوصول إلى معلومات موثوقة حول وسائل منع الحمل، ومساعدتهن على التعامل مع القضايا الحساسة دون الشعور بالعار.

BBC

كريستينا عاصي، لبنان

مصورة صحفية

نشأت المصورة الصحفية كريستينا عاصي في لبنان في التسعينيات، في فترة من عدم الاستقرار المستمر في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية، مما غذى رغبتها في توثيق الصراع وتغطية القصص غير المروية عن الحرب.

وشهدت حياتها تحولاً مأساوياً في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما أصيبت بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأدت الغارة إلى مقتل الصحفي عصام عبد الله، وإصابة خمسة زملاء آخرين، وبتر ساق كريستينا عاصي في وقت لاحق.

دفعَتها تلك التجربة إلى الدفاع عن سلامة الصحفيين، وخصصت مشاركتها في حمل شعلة أولمبياد باريس 2024، لتكريم جميع الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم.

BBC

هالة الكريب، السودان

ناشطة ضد العنف الجنسي في الحرب

بصفتها المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في منطقة القرن الأفريقي، تقود الناشطة والكاتبة البارزة هالة الكريب مبادرات تسلط الضوء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في بلدها والدول المحيطة به.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل/نيسان 2023، تعمل منظمة SIHA على تتبع العنف الجنسي المرتبط بالصراع، وتقديم الدعم للنساء والفتيات.

وحذر تقرير للأمم المتحدة صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2024 من حجم المشكلة "الصادم"، واتهم قوات الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب "جرائم فظيعة"، وهي اتهامات رفضتها قوات الدعم السريع.

وقدر التقرير أن ما لا يقل عن 400 من الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالصراع أُحيلوا للرعاية اعتباراً من يوليو/تموز 2024، ووصف ذلك بأنه "قمة جبل الجليد" فقط.

ما هي قائمة 100 امرأة؟

تختار قائمة بي بي سي 100 امرأة، 100 من النساء المؤثرات والملهمات حول العالم كل عام. كما ننتج أفلاماً وثائقية ومقالات إخبارية ومقابلات، عن قصص تسلط الضوء على المرأة وننشرها ونبثها على جميع منصات بي بي سي.

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كيف اخترنا الـ 100 امرأة؟

أعد فريق بي بي سي 100 امرأة، قائمة مختصرة بناءً على الأسماء التي جُمعت من خلال البحث واقترحتها شبكة بي بي سي المكونة من 41 فريقاً من فرق اللغات العالمية، بالإضافة إلى بي بي سي ميديا أكشن.

كنا نبحث عن المرشحات اللواتي تصدرن عناوين الأخبار أو كان لهن أثر في قصص مهمة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وكذلك أولئك اللواتي لديهن قصص ملهمة ليرووها أو حققن شيئاً مهماً بالتأثير على مجتمعاتهن بطرق لا تظهر بالضرورة في الأخبار.

وقيّنما مجموعة من الأسماء وفقاً للصمود والتكيف لهذا العام، إذ أردنا أن نعترف بالخسائر التي تكبدتها النساء في جميع أنحاء العالم هذا العام من خلال اختيار اللواتي من خلال صمودهن دفعن من أجل التغيير وتحسين الحياة على مستوى المجتمع أو العالم. كما قيّمنا أسماء النساء العاملات في مجال تغير المناخ، واختيار أسماء من مجموعة من رائدات المناخ وقادة البيئة.

مثلنا أصواتاً من مختلف أطياف السياسة ومن جميع مجالات المجتمع، واستكشفنا أسماء حول مواضيع أثارت انقسام الرأي العام.

وقسنا القائمة من حيث التمثيل الإقليمي والحياد الواجب قبل اختيار الأسماء النهائية. ووافقت جميع النساء على الظهور في القائمة.

القائمون على العمل

فريق إنتاج بي بي سي 100 امرأة فاليريا بيراسو، ناتاليا بيانزولا، ماريا زاكارو، ريبيكا ثورن، لارا أوين، ناتاشا فيرنانديز، نيغم هيوز، شاينا أوبنهايمر، أحمد خواجا، سارة تيامييو، رباب باتول.

دعم إضافي في الإنتاج: فاندانا فيجي، كاتيرينا خينكولوفا، مريم أمان، فيرا كواكوفي، منى با، روپا جاه، جوليان الحاج، مارك شي، كريس كلايتون، يونا كو، إيساريا برايثونجيام، باولا آدامو إيدويتا، لورا غارسيا، سلستين كاروني، آنا بايس، زانا بيزبياتشوك، زلاتا أونوفرييفا، بيرزا شيمشك، فرحات جاويد، أنستاسيا سوروكا، ثايس كارانكا، شاهنواز روكي، خير الله عبيد الله، عبدبك كازيف، كاترينا تسه، سيلفيا تشانغ، لورا بيكر،آي ثو سان، بوي ثو، دو هونغ، فرزاد سيفيكاران.

محررة قائمة بي بي سي 100 امرأة: غولنووش غولشاني

رئيسة التحرير التنفيذية: كلير ويليامز.

محررة التكليف: فيونا كراك.