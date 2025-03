إيلاف من نيويورك : أصيبت كيم كارداشيان بالذعر عندما سقطت واحدة من "الألماسات على شكل اللؤلؤ" من قلادتها المذهلة أثناء حضورها حفل زفاف وريث الملياردير أنانت أمباني الباذخ الذي بلغت تكلفته 600 مليون دولار في الهند.

قالت مؤسسة شركة Skims إلى جانب شقيقتها، كلوي كارداشيان، في مقابلة اعترافية من حلقة يوم الخميس من برنامج "The Kardashians" "نحن ننظر في جميع أنحاء الأرض، نحاول أن نرى أين ذهب - ننظر في قميصي، ننظر في تنورتي، كما لو أنه لم يتم العثور عليها في أي مكان ".

وتوقعت كلوي (40 عاماً) أن كيم (44 عاماً) فقدت الحجر أثناء حديثها لفترة وجيزة مع شقيقة العروس، التي أعربت عن كونها من أشد المعجبين ببرنامج "Keeping Up With the Kardashians".

وبما أن الكاميرات كانت تدور في ذلك الوقت من أجل برنامج الواقع على Hulu، فقد تمكنوا من التقاط اللحظة التي انفصلت فيها الماسة عن القلادة، مما أثبت صحة شكوك كلوي.

كانت كيم قد استعارت المجوهرات من صديقتها القديمة ومصممة المجوهرات لورين شوارتز، لذلك قالت :"يا إلهي، سوف أضطر إلى دفع ثمن هذا".

وعلم موقع Page Six بشكل حصري في تموز (يوليو) الماضي، عندما أقيم حفل الزفاف، أن شقيقات كارداشيان ارتدين أكثر من 1000 قيراط من الماس والزمرد واللؤلؤ المملوكة لشوارتز في الحفل الذي استمر ثلاثة أيام.

رمى كريس همفريز، صديق كيم آنذاك، بها في المحيط مازحًا، مما تسبب في فقدانها قرطها، انفجرت كيم غضبًا وقالت وسط دموعها: "لقد انفصل قرطي الماسي في المحيط، واختفى".

وقد دفع رد فعلها شقيقتها الكبرى، كورتني كارداشيان باركر، إلى صياغة العبارة الشهيرة "كيم، هناك أشخاص يموتون".

ثم في عام 2016، تعرضت كيم لحادثة مرعبة عندما تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح في فندق باريسي.

نتيجةً لذلك، تعهدت بتقليل نمط حياتها ، وكتبت لموقع Wealthsimple عام 2018: "لم أعد أحب الهدايا. ببساطة، لا أريدها الآن. لا أشتري الكثير منها".

كنت أشتري لنفسي شيئًا في كل عيد ميلاد، وأقول لنفسي: "حسنًا، إذا اجتهدت طوال العام، فسأُدلل نفسي بشيء ما". مثل سيارة أو زوج من الأقراط... ما زلتُ أحبها، ولديّ مظهر مميز، لكنني لم أعد أهتم كما كنتُ سابقًا.

منذ ذلك الحين، تعلمت كيم إيجاد حل وسط، فهي لا تزال تستمتع بالأشياء الفاخرة. أوضحت خلال لقاء "كارداشيان" عام 2021 أن ما ترتديه الآن من ملابس براقة "مُقلّد وليس أصلياً بالضرورة".

قالت كيم آنذاك: "لا تدخل أي أغراض ثمينة إلى منزلي أبدًا، لا أستطيع النوم إذا كانت لدي مجوهرات في خزنتي... ببساطة، لا أعيش حياتي هكذا".