مع ازدياد الخطاب النسوي على مستوى العالم والتهديد الذي طال مفاهيم الذكورة التقليدية، شهدت السنوات الأخيرة صعود ما أصبح يعرف بـ"المانوسفير" (الفضاء الذكوري الإلكتروني) ووصوله إلى شرائح واسعة من الرجال حول العالم.

ويشير مصطلح المانوسفير إلى تنامي مجموعة غير منظّمة من المجتمعات الإلكترونية، والمدونات، والمنتديات، والمؤثرين الذين يركّزون على قضايا الرجال، وغالباً ما يروّجون لوجهات نظر مناهضة للنسوية، أو ذكورية متحيّزة ضد النساء، أو رجعية بشأن الجندر والمجتمع.

وأصبح هذا الفضاء الافتراضي نقطة التقاءٍ لمجموعةٍ واسعة من الخطابات التي تتراوح بين الدعوة إلى "استعادة الرجولة الحقيقية" ونقد ما يصفه أعضاؤه بـ"هيمنة النسوية" على الخطاب العام، وصولاً إلى تبنيّ نظريات أكثر تطرفاً ترى في العلاقات الجندرية صراعاً صفري النتائج بين الرجال والنساء.

وقد أدّت وسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في انتشار أفكار المانوسفير، حيث ساهمت المنصات الرقمية مثل يوتيوب، وتيك توك، وريديت في تعزيز انتشار محتواه، مما سمح لهذه الأفكار بالتغلغل في التيار العام واستقطاب فئات عمرية مختلفة، لا سيما المراهقين والشباب الذين يبحثون عن إجاباتٍ حول هويّاتهم في عالمٍ متغير.

لكن ما هي الأفكار الفلسفية الكبرى التي تقوم عليها سرديات "المانوسفير"؟ وكيف استطاعت هذه الحركة الرقمية أن تكتسب كل هذا الزخم في السنوات الأخيرة؟

المجموعات المنضوية في "الفضاء الذكوري الإلكتروني"

The matrix تشير "الحبوب الحمراء" إلى عملية الإيقاظ/ الصحوة على حقيقة المؤامرات

يضم المانوسفير طيفاً واسعاً من المجموعات والتيارات التي تتبنى رؤى مختلفة حول قضايا الذكورة والعلاقات بين الجنسين، لكنها تشترك في اعتقادها بأنّ الرجال "يواجهون تحديات جسيمة في المجتمع المعاصر". في ما يلي أبرز هذه المجموعات وأفكارها الأساسية:

"الحبة الحمراء" ونشطاء "حقوق الرجال":

تستمد هذه المجموعة اسمها من فيلم "ذي مايتركس" الشهير، حيث حيث تشير "الحبوب الحمراء" إلى عملية الإيقاظ/ الصحوة على حقيقة المؤامرات ومنها حقيقة أن النظام الاجتماعي منحاز ضد الرجال، برأيهم. وتدّعي هذه المجموعة أن الرجال يعانون من التمييز في مجالات مثل الطلاق، وحضانة الأطفال، والقوانين المتعلقة بالعنف المنزلي.

"فنانو الإغواء" وثقافة "الذكر الألفا":

تركز هذه المجموعة على تعليم الرجال استراتيجيات التلاعب النفسي والعاطفي في العلاقات العاطفية، بهدف تحسين فرصهم في جذب النساء. وتعزز فكرة أن الرجال يجب أن يكونوا "ذكوراً ألفا" مهيمنين في علاقاتهم، أي الرجال الذين يُنظر إليهم على أنهم الأقوى والأكثر سيطرة وجاذبية وفقاً لمنطق الهيمنة الاجتماعية والتفوق الذكوري.

المحافظون التقليديون والمفكرون الرجعيون:

تدافع هذه الفئة عن الأدوار الجندرية التقليدية، وترى أن الابتعاد عن هذه الأدوار تسبب في أزمة اجتماعية وأخلاقية. وتعتمد على أفكار فلسفية ونفسية لتبرير ضرورة العودة إلى القيم الأسرية التقليدية، مستندة إلى نظريات ترى في الاختلافات البيولوجية بين الجنسين أساساً لتقسيم الأدوار داخل المجتمع، إضافةً إلى تصورات محافظة حول الاستقرار الأسري بوصفه ركيزة أساسية للحفاظ على النظام الاجتماعي. كما تستند بعض تياراتها إلى تأويلات دينية وأخلاقية تعزز هذا النموذج من العلاقات بين الرجال والنساء.

"الإنسيلز" (العُزّاب غير الطوعيين):

هي مجموعة تعبّر عن استيائها من النساء والمجتمع بسبب فشل الرجال المنضوين فيها في تحقيق نجاح عاطفي أو جنسي، وقد تبنّت في السنوات الماضية هجمات عنيفة استهدفت النساء و"الرجال الناجحين جنسياً"، منها في كاليفورنيا عام 2014 راح ضحيتها 14 شخصاً وفي تورنتو عام 2018 و2020 وراح ضحيتها 11 شخصاً، بالإضافة إلى هجوم في المملكة المتحدة عام 2021 أودى بحياة 5 أشخاص.

وتتكوّن هذه المجموعة من رجال يشعرون بالحرمان العاطفي والجنسي، ويلقون اللوم على النساء والمجتمع في ذلك. وتحمل أفكارهم توجهات كراهية متطرفة، وتحريضاً على العنف ضد النساء. كما حُظر العديد من منصاتهم على الإنترنت بسبب خطاب الكراهية والتطرف.

ما هي أسباب نمو المانوسفير؟

يحاجج البعض بأن صعود المانوسفير جاء مدفوعاً بعوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية عدة.

فمن جهة، أدى عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع فرص العمل إلى إضعاف الأدوار الذكورية التقليدية، مما زاد من شعور بعض الرجال بالإحباط والقلق تجاه مستقبلهم المهني والاجتماعي.

هذا الشعور بالتهميش الاقتصادي عزز حالة الاستياء تجاه النسوية والتغييرات الحديثة في الديناميكيات الجندرية.

من جهة أخرى، لعبت المنصات الرقمية دوراً محورياً في تضخيم محتوى المانوسفير، حيث تدفع خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي نحو التفاعل مع هذا النوع من المحتوى، مما يزيد من انتشاره.

منصات مثل "ريديت" في مجتمعات مثل r/TheRedPill، ويوتيوب، و"تيك توك" أصبحت بمثابة بيئات استقطاب تروج لأفكار هذا التيار، ما سمح له بالوصول إلى شرائح أوسع من الشباب.

إلى جانب ذلك، ساهمت ثقافة تطبيقات المواعدة في تعزيز الشعور بالإحباط العاطفي لدى بعض الرجال، إذ تعزز هذه التطبيقات ديناميكيات تنافسية تجعل النجاح العاطفي مقتصراً على فئة محددة، مما يدفع البعض إلى تبني أفكار "الهايبرغامي" أي الاعتقاد بأن النساء يسعين دائماً للارتباط بالرجال ذوي المكانة الأعلى، مما يعمّق الانقسام بين الجنسين.

كما أن رد الفعل على حركة "أنا أيضاً" (مي تو) المناهضة للتحرّش كان عاملاً أساسياً في انتشار المانوسفير، حيث يرى بعض الرجال أن هذه الحملة لم تكن مجرد دعوة للمحاسبة، بل هجوماً على الذكورة بحد ذاتها.

هذا الشعور بالمظلومية دفع العديد منهم إلى تبني خطاب مناهض للنسوية، مدفوعاً برغبة في مقاومة ما يصفونه بـ"الأفكار التقدمية" أو "اليقظة" حول المساواة بين الجنسين.

ويُستخدم مصطلح ثقافة "اليقظة" (Wokism) التي نشأت في الولايات المتحدة وتنامى الحديث عنها في السنوات القليلة الماضية عادةً، لوصف الأفراد والمجموعات المؤيدين للعدالة الاجتماعية.

وقد رسخّت هذه الثقافة والردود عليها ما يعرف بـ"الحروب الثقافية" وأثرت على شكل الاصطفافات والقيم والقضايا التي تهم طرفي الطيف السياسي من اليمين واليسار، بالمعنى الواسع.

من هم "مفكرّو" المانوسفير؟ وما هي أفكارهم؟

Rollo Tomassi يُعتبَر رولو تاماسي "عرّاب المانوسفير" وهو مؤلف كتاب "الذكر العقلاني" الذي يؤطر العلاقات الجندرية وفقاً لعلم النفس التطوري

بالرغم من أن "المانوسفير" ليس حركة موحدة، إلا أنه يتشكل من مزيج من المؤثرين الرقميين، والمفكرين المزعومين، وأصحاب التوجهات الرجعية. ورغم اختلاف التيارات داخله، إلا أن هناك شخصيات رئيسية وجذوراً أيديولوجية بارزة تساهم في تشكيل خطاباته الأساسية:

رولو توماسي: صانع محتوى على يوتيوب وكاتب أمريكي. يُعتبَر "عرّاب المانوسفير" وهو مؤلف كتاب "الذكر العقلاني" الذي يؤطر العلاقات الجندرية وفقاً لعلم النفس التطوري. ويجادل توماسي بأن المجتمع يعمل وفقاً لما يسميه "الفرضية الأنثوية"، مما يضع الرجال في موقع غير ملائم، ويرى أن النساء بطبيعتهن "هايبرغاميات"، أي أنهن يسعين دائماً وراء شركاء ذوي مكانة أعلى. ويحذّر توماسي الرجال من الوقوع في فخ "الحبّ الهوسي"، والزواج، والتحوّل إلى رجال من فئة "بيتا" الرجال الذين يُنظر إليهم على أنهم أقل هيمنة وثقة بالنفس مقارنة بـ"ذكور ألفا". بينما يشجّع على تحسين الذات ((self-optimizing، والنجاح المالي، وتعلّم "اللعبة" (استراتيجيات المواعدة). وقد تعرّضت أفكاره، التي تستند إلى علم النفس التطوري ورؤى رجعية حول الجندر، لانتقادات واسعة بسبب ترويجها لكراهية النساء وزرع عدم الثقة بين الجنسين.

بول إيلام: مؤسس منصة "صوت من أجل الرجال" التي تُعدّ من أوائل المنصات المدافعة عن "حقوق الرجال"، لكنها غالباً ما تتبنى مواقف مناهضة للنسوية. يجادل بأن النسوية الحديثة خلقت ثقافة كراهية للرجال وأن الرجال هم الضحايا الحقيقيون للتمييز المنهجي، بخاصة في مجالات مثل المحاكم الأسرية، "الاتهامات الكاذبة" بالاعتداء الجنسي، وقوانين العنف المنزلي. ويرى إيلام أن المجتمع يولي الأولوية لقضايا النساء بينما يهمل معاناة الرجال، مثل ارتفاع معدلات الانتحار، ووفيات العمل، وغياب الدعم للرجال الذين يتعرضون لسوء المعاملة. وغالباً ما يصوّر الرجال على أنهم مضطهدون بسبب السياسات النسوية، وقد تعرضت آراؤه لانتقادات واسعة لتغذيتها مشاعر الاستياء والمواقف الرجعية تجاه المساواة بين الجنسين.

نيل شتراوس: يشتهر بكتابه "اللعبة" (2005) الذي ساهم في انتشار ثقافة "فن الإغواء". تتمثل فكرته الرئيسية في أن الجاذبية تخضع لمبادئ نفسية يمكن للرجال تعلمها وإتقانها من خلال تقنيات محددة، مثل "المجاملات المبطنة بالإهانة"، وإظهار القيمة العليا*، والتلاعب الاجتماعي. ويعرض شتراوس الإغواء كمهارة يمكن تطويرها بشكل منهجي، مستنداً إلى الديناميكيات الاجتماعية وعلم النفس التطوري واستراتيجيات بناء الثقة. ورغم أن "اللعبة" قدّم الإغواء في البداية كنوع من تطوير الذات، إلا أنه أثّر لاحقاً على الجانب الأكثر سُمّية في المانوسفير، حيث تبنى بعض فناني الإغواء أساليب الإكراه والتلاعب. لاحقاً، نأى شتراوس بنفسه عن هذا التيار، معترفاً بمشكلاته الأخلاقية في كتابه "الحقيقة" (2015).

Getty Images يرى جوردان بيترسون أن تراجع القيم التقليدية أدى إلى الفوضى الاجتماعية، ويشجع الناس على تحمل المسؤولية عن أفعالهم والسعي نحو تحسين الذات

ريتشارد كوبر: مدرب تنمية ذاتية وصانع محتوى على يوتيوب، يدمج بين النجاح المالي والخطاب المناهض للنسوية. كوبر هو شخصية بارزة في المانوسفير، ويشتهر بفلسفته في تحسين الذات التي تمزج بين النجاح المالي، والذكورة، والخطاب المناهض للنسوية. في كتابه "ألفا المتحرر"، يؤكد أن على الرجال إعطاء الأولوية لتطوير أنفسهم—من حيث الثروة، واللياقة البدنية، والمكانة—بدلًا من السعي وراء العلاقات العاطفية أو الامتثال لتوقعات المجتمع بشأن الالتزام. ينتقد كوبر النسوية الحديثة، معتبراً أنها أضعفت الذكورة التقليدية، ويحذّر الرجال من أن يصبحوا من فئة "بيتا" يضحّون بأهدافهم من أجل النساء. وهو يروّج لفكر "الحبّة الحمراء"، مشدداً على أن الرجال يجب أن يركزوا على قوتهم الشخصية ويتجنّبوا المخاطر القانونية والعاطفية المرتبطة بالزواج والعلاقات طويلة الأمد.

جوردان بيترسون: هو عالم نفس كندي وكاتب معروف بانتقاداته للصواب لثقافة "اليقظة"، وأفكار ما بعد الحداثة، والنسوية. وتركز أفكاره الرئيسية على أهمية المسؤولية الفردية، والقيم التقليدية، وضرورة الانضباط الشخصي القوي. في كتابه "12 قاعدة للحياة"، يدعو بيترسون الرجال إلى تبني الأدوار الجندرية التقليدية والهياكل الهرمية، مؤكداً على ضرورة "النظام والمعنى والهيكل" في الحياة. ويرى أن تراجع القيم التقليدية أدى إلى الفوضى الاجتماعية، ويشجع الناس على تحمل المسؤولية عن أفعالهم والسعي نحو تحسين الذات. وفيما ينال إعجاب البعض بدعمه لحرية التعبير والاستقلالية الشخصية، تعرض لانتقادات بسبب تعزيز القيم الجندرية المحافظة ومعارضته للحركات الاجتماعية التقدمية.

جاك دونوفان: كاتب ومتحدث معروف بترويج رؤية للذكورة ترتكز على القوة والشرف والقبلية. وتتمثل أفكاره الرئيسية، خصوصاً في كتابه طريق الرجال، في أن الفضائل الذكورية التقليدية مثل الشجاعة والإتقان والشرف هي صفات أساسية لهوية الرجل وهدفه في الحياة. ويدعو دونوفان الرجال إلى تشكيل مجموعات قوية ومخلصة، أو "قبائل"، لمواجهة تحديات الحياة والحفاظ على إحساسهم بالذكورة. وينتقد المجتمع الحديث لأنه يقوض هذه الفضائل ويعزز القيم التي تضعف الرجولة، مؤكداً أنه على الرجال تبنّي نوع أكثر بدائية وعدوانية من الذكورة لتحقيق النجاح. وترتبط آراؤه غالباً بالأيديولوجيات اليمينية المتطرفة وقد تعرضت لانتقادات بسبب تعزيزها للذكورة السامة والآراء الإقصائية عن الجنس والمجتمع.

أندرو تيت: شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يروج لخليط من الذكورة المفرطة، والنجاح المالي، وكراهية النساء، مما أدى إلى حظره على عدة منصات. في الأصل هو بطل قتال كيك بوكسينغ، تتمحور أفكاره حول الإيمان بأن على الرجال الهيمنة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات، والثروة، والمكانة. يدعو تيت إلى تحسين الذات من خلال اللياقة البدنية، والنجاح في الأعمال، ورفض التوقعات الاجتماعية التي يراها مُضعِفة للرجال. ينتقد بشكل متكرر النسوية ويعزز الأدوار الجندرية التقليدية، وغالباً ما يصف النساء بأنهن أدنى من الرجال. أدت تصريحاته وآراؤه المثيرة للجدل إلى حظره من منصات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لا يزال مؤثراً في بعض المجتمعات الإلكترونية. كما يواجه تهماً جنائية في رومانيا تتعلق بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي، ما أدى إلى اعتقاله في عام 2022 مع شقيقه تريستان.

كيفن سامويلز: كان صانع محتوى على يوتيوب (توفي عام 1922) ركّز على ديناميكيات المواعدة، وغالباً ما صوّر النساء العصريات على أنهن غير واقعيات في توقعاتهن. عمل سامويلز كمدرّب علاقات وكان معروفاً بآرائه المثيرة للجدل حول المواعدة، والأدوار الجندرية، والعلاقات. تتمحور أفكاره الرئيسية حول تعزيز الأدوار الجندرية التقليدية، بخاصة من خلال التأكيد على أن النساء يجب أن يتوافقن مع معايير معينة للجمال والسلوك لجذب الرجال ذوي القيمة العالية. كان غالباً ما ينتقد النساء، خصوصاً أولئك اللواتي كبرن في السن أو لم يتزوجن، لعدم تلبية هذه المعايير، وكان يشجع الرجال على التركيز على تحسين الذات، بما في ذلك النجاح المالي واللياقة البدنية. وقد تعرضت آراؤه لانتقادات حادة بسبب تعزيزها للصور النمطية والترويج للديناميكيات الجندرية الضارة.

نيك فوينتيس: معلق سياسي يميني متطرف وشخصية على الإنترنت معروف بآرائه المثيرة للجدل. تتمحور أفكاره الرئيسية حول القومية، وهوية البيض، والتقليدية. يدعو فوينتيس إلى رفض التعددية الثقافية والهجرة، مؤمناً بضرورة الحفاظ على الحضارة والقيم الغربية. غالباً ما ينتقد الليبرالية، والنسوية، ووسائل الإعلام الرئيسية، ويعزز رؤية للمجتمع قائمة على القيم المسيحية المحافظة. كما يعرف بتصريحاته المثيرة حول كراهية النساء، وتعليقاته المعادية للسامية، ودعمه للسياسات الاستبدادية. وضعت آراؤه في أقصى أطياف الطيف السياسي، وغالباً ما يُرتبط بالحركة البديلة اليمينية وغيرها من الحركات المتطرفة.

أفكار فلسفية غير مباشرة

برغم أن "المانوسفير" لا يعتمد على أسس فلسفية واضحة، إلا أن بعض أفكاره تستند بشكل غير مباشر إلى تأويلات معينة لفلاسفة ومفكرين مختلفين. من بين هؤلاء يمكن الإشارة إلى الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، على سبيل المثال، حيث غالباً ما يُستشهد به في هذه الأوساط، خصوصاً من خلال مفهوم "إرادة القوة" ونقده للأخلاق المسيحية بوصفها "أخلاق الضعفاء"، عبر تحريف هذه الأفكار لتبرير رؤى ذكورية قائمة على الصراع والتفوق.

من جهة أخرى، يمكن اعتبار الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور، المعروف بتشاؤمه ونظرته السلبية تجاه النساء، مصدر إلهام لبعض الخطابات المعادية للنسوية داخل المانوسفير، بخاصة من خلال رؤيته للمرأة كـ"كائن عاطفي وغير عقلاني".

كذلك، تستخدم كتابات الأمريكية كاميل باجليا، وهي نسوية غير تقليدية، بشكل انتقائي من قبل بعض منظّري المانوسفير للطعن في النسوية المعاصرة، لا سيما عبر نقدها للخطاب النسوي الذي تعتبره متناقضاً مع الطبيعة البيولوجية للجنسين.

وأخيراً، يمكن أيضاً رصد تأثير غير مباشر للفيلسوف الإنجليزي نيك لاند، خصوصاً في أوساط التيارات الأكثر تطرفاً، حيث تلتقي بعض أفكاره حول نظرية "التسريع الرأسمالي" والتسلسل الهرمي الطبيعي مع رؤى المانوسفير التي تمجد المنافسة المطلقة، القوة، والنجاح الفردي كمعايير أساسية لتحديد قيمة الرجل في المجتمع.