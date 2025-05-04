إيلاف من سان فرانسيسكو: لم تعد أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مجرد وسيلة للمساعدة في الدراسة، بل أصبحت في بعض الأوساط الجامعية أداة خفية لإعادة صياغة الجهود الأكاديمية بالكامل وبأقل مجهود. بينما تتطور هذه الأدوات بشكل مذهل، ينمو قلق متزايد في الجامعات حول كيفية استخدامها بطرق قد تُقوّض أسس النزاهة التعليمية.



كيف يحدث التلاعب؟

تستخدم بعض الفئات من الطلاب أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة المقالات، وإنجاز الواجبات، وحتى للإجابة على الاختبارات الإلكترونية. فمن خلال بضعة أسطر من التعليمات، يمكن للطالب الحصول على نصّ كامل يبدو مكتوبًا بأسلوب أكاديمي، بل ويمكن إعادة صياغته ليبدو "بشريًا" عبر أدوات أخرى، دون أي مجهود شخصي حقيقي.



في أنظمة التصحيح التلقائي، قد تُستغل ثغرات تقنية لتحسين العلامات، أو تُستخدم برامج تُقلّد أسلوب الطالب حتى لا يُكتشف الغش، وفي الامتحانات عن بُعد، تتنوع الحيل بين استخدام أجهزة مخفية، أو حتى توكيل شخص آخر لإجراء الاختبار بدلاً منه.



أمثلة واقعية:

طلاب استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعداد مشاريع تخرج كاملة، دون مساهمة حقيقية منهم في البحث أو الكتابة، مما أثار شكوكًا حول نزاهة النتائج الأكاديمية، أو في الإجابة على أسئلة مقالية خلال الاختبارات النهائية. وفي بعض الحالات، تم اكتشاف التشابه الكبير بين إجابات مختلفة لمجموعة طلاب، رغم غياب أي أدلة تقليدية على الغش، وهو ما دفع إدارات بعض الكليات إلى مراجعة سياساتها الأكاديمية بالكامل.



ما المخاطر؟

عندما تتحول التقنيات إلى وسيلة لتجاوز الجهد، يفقد التعليم الجامعي أحد أهم أهدافه: بناء العقل النقدي والمعرفة الذاتية. الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقديم أعمال أكاديمية مزيفة يُربك مبدأ العدالة بين الطلاب، ويُفقد الشهادات قيمتها العملية والمعنوية. والأخطر أن الغش المدعوم بالتقنية لا يترك أثرًا واضحًا، ما يجعل اكتشافه أكثر تعقيدًا من الأساليب التقليدية.



كيف نواجهه؟

- تصميم تقييمات ذكية: الأسئلة المفتوحة والتحليلية التي تتطلب رأيًا شخصيًا أو خبرة واقعية يصعب على الذكاء الاصطناعي تقليدها.

- التحقق المزدوج: اعتماد مراحل متعددة للتقييم، منها مقابلات أو عرض شفهي للمشاريع، مما يجعل التلاعب أصعب.

- نشر الوعي: التوعية بأن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الغش ليس فقط غير أخلاقي، بل يُعرّض الطالب لعواقب جامعية حاسمة.

- التقييم السلوكي: مراقبة التغيرات في أسلوب الطالب الكتابي يمكن أن يكشف وجود تدخل غير طبيعي في أعماله.



الذكاء الاصطناعي أداة قوية، لكن استخدامها الخاطئ في التعليم لا يُسرّع النجاح... بل يزيفه.