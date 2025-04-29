إيلاف من نيويورك: تعتبر إكسسوارات الكاحل ذات الأربع قطع من أحدث صيحات الموضة هذا الصيف، ولكن نجمة تلفزيون الواقع تأخذ هذه الإطلالة إلى مستوى جديد تمامًا، صحيح أن إكسسوارات الكاحل ليست بالموضة الجديدة، ولكن كيم كاردشيان تأخذها إلى منطقة أخرى، وبالطبع تفرضها كموضة عالمية وفقاً لتقارير الصحافة مواقع الموضة الأميركية.

"Bling" هو في الواقع الاسم الأوسط لكيم كارداشيان ، لذا فليس من المستغرب أن تحظى أحدث إطلالاتها بالمجوهرات باهتمام كبير.

نشرت مالكة ماركة SKIMS التي تبلغ قيمتها السوقية 4 مليارات دولار، صورةً لمجموعة أساورها الماسية على إنستغرام، تتضمن صورًا من عطلتها العائلية الأخيرة في هاواي. لم تكشف كارداشيان عن مصمم إكسسواراتها، لكن صائغ المجوهرات الشهير جورج خليفة (المعروف باسم جورج الجواهري ، والذي عمل سابقًا مع كارداشيان) يُقدّر أن إكسسوارات كاحل النجمة الماسية "بكل تأكيد باهظة الثمن".

ويضيف المصمم المقيم في ديترويت أن المظهر المماثل سيباع بسعر 20 ألف دولار (وهذا فقط مع الياقوت الوردي والأصفر فقط).

يشرح خليفة ترتيب الأحجار الكريمة قائلةً: "يبدو أن الأحجار الوردية مقطوعة على شكل زمرد، ومن المرجح أنها ياقوت وردي مرصع بالألماس. أما الحجر الأصفر، فقد يكون مقطوعًا على شكل وسادة. أما الماس الأبيض الرقيق، فيبدو أنه مقطوع بشكل دائري، وهو ما أراه الأكثر جاذبية للخواتم. وأخيرًا، يبدو أن الياقوت الوردي والألماس مقطوعان بشكل بيضاوي مع دوائر."

يضيف خليفة أنه من المتوقع رؤية المزيد من أساور الكاحل هذا الموسم. "مؤخرًا، طلب العديد من عملائي أساور خلخال مرصعة بالألماس، ويتراوح سعر سوار خلخال المرصع بالألماس الطبيعي بين 3000 و5000 دولار."

تصر كارداشيان منذ فترة طويلة على إحياء موضة أساور الكاحل. في عام 2023، ارتدت سلسلةً أخرى مرصعة بالألماس مع بيكيني ذهبي لامع .

ووصفت صانعة المحتوى جوليا تشافي ، التي اكتسبت شعبيةً واسعةً بفضل تعليقاتها المرصعة بالجواهر على أروع إطلالات المشاهير، هذا الزي بأنه "إعلانٌ عن أساور الكاحل المتراصة".

لكن مجموعة مجوهرات النجمة تزخر بأكثر من مجرد أساور. تشمل مجموعتها كل شيء، بدءًا من قلادة ألماس مصممة خصيصًا أهدتها لها ابنتها نورث ويست (التي نقشت عليها رسالة غريبة جدًا، لا يمكنك تصديقها إلا برؤيتها) ووصولًا إلى قلادة الصليب المرصعة بالجمشت والألماس ، والتي اشترتها الأميرة ديانا عام 2023 في مزاد سوثبي السنوي "رويال آند نوبل" مقابل 200 ألف دولار.