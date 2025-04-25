هل تتخيل أن يعمل الذكاء الاصطناعي مكانك... وأنت تُشرف فقط؟

مايكروسوفت لا تتخيله فقط، بل تتوقعه قريباً جداً.

تعرّف على مفهوم "الشركات الحدودية"، وكيف يتحول الموظفون إلى قادة فرق ذكية لا تتعب ولا تنام.



إيلاف من لندن: توقعت شركة مايكروسوفت أن يشهد سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة تحولًا كبيرًا، بحيث يصبح الموظفون مشرفين على "وكلاء ذكاء اصطناعي" (AI agents) — وهي أنظمة ذكية مبرمجة لتنفيذ مهام محددة بشكل مستقل، مثل تحليل البيانات أو التواصل مع العملاء، دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.



وأوضح جاريد سباتارو، نائب رئيس مايكروسوفت، في تدوينة نشرها هذا الأسبوع، أن "انضمام الوكلاء إلى القوى العاملة سيؤدي إلى بروز دور 'مدير الوكلاء' (agent boss): الموظف الذي يبني الوكلاء، يوزع عليهم المهام، ويدير أداءهم لتعظيم أثره المهني"، مضيفًا: "من قاعات مجالس الإدارة إلى الخطوط الأمامية، سيتعين على كل عامل التفكير وكأنه رئيس تنفيذي لشركة ناشئة تعتمد على الوكلاء".



الشركات الحدودية: نمط جديد للإدارة الذكية

وأشارت مايكروسوفت إلى أن المؤسسات ستتطور إلى نماذج تُعرف باسم "الشركات الحدودية" (frontier firms)، والتي ستعتمد على "الذكاء عند الطلب" (on-demand intelligence)، بحيث تُنجز فرق الذكاء الاصطناعي مهام متنوعة مثل تجميع بيانات المبيعات أو إعداد التوقعات المالية الفورية.



وجاء في تقرير "مؤشر توجهات العمل السنوي" (Work Trend Index) الصادر عن مايكروسوفت: "هذه الشركات ستنمو بسرعة، وتعمل بمرونة، وتنتج القيمة بوتيرة أعلى بكثير".



رحلة التحول: من المساعد الذكي إلى الفريق الرقمي

رسمت مايكروسوفت خريطة انتقالية من ثلاث مراحل رئيسية:

- امتلاك كل موظف لمساعد ذكاء اصطناعي شخصي (AI assistant).

- انضمام وكلاء ذكاء اصطناعي إلى الفرق كزملاء رقميين.

- إدارة البشر للعمليات اليومية التي تنفذها الأنظمة الذكية، مع تدخل إشرافي محدود.



وأكدت الشركة أن التحول في "العمل المعرفي" (knowledge work) — الذي يشمل مجالات مثل البحث العلمي، القانون، والتعليم — سيسير على نفس خطى تطور البرمجة، حيث انتقل الذكاء الاصطناعي من دور المساعد البرمجي إلى تنفيذ مشاريع كاملة.



التطبيقات العملية: ماكينزي مثالاً

كمثال عملي، تبنت شركة "ماكينزي" (McKinsey) منصة "كوبيلوت ستوديو" (Copilot Studio) التي تتيح إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين، لتنفيذ مهام مثل جدولة الاجتماعات مع العملاء، مما يقلل الحاجة إلى تدخل بشري في الأعمال الروتينية.



تحذيرات اقتصادية: هل يختفي ملايين من الوظائف؟

رغم الوعود بزيادة الإنتاجية والتخفيف من أعباء العمل الروتيني، حذرت تقارير عدة من التأثيرات السلبية المحتملة.

وذكر تقرير "معهد السلامة الدولية للذكاء الاصطناعي" (International AI Safety Institute)، المدعوم من الحكومة البريطانية، أن "الكثير من الأشخاص قد يفقدون وظائفهم الحالية" إذا ازدادت قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي.



كما قدّر صندوق النقد الدولي (IMF) أن نحو 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة معرضة للتأثر، مع احتمال أن تتضرر نصف هذه الوظائف.



وأشار "معهد توني بلير" (Tony Blair Institute) إلى احتمال فقدان نحو ثلاثة ملايين وظيفة في القطاع الخاص البريطاني، لكنه رجّح أن الوظائف الجديدة قد تعوّض جزءاً من هذا الأثر.

تحذير أخير: لا بديل عن الخبرة البشرية

في هذا السياق، حذر الدكتور أندرو روجويسكي (Andrew Rogoyski)، مدير معهد ساري للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان (Surrey Institute for People-Centred AI)، من أن الإفراط في الاعتماد على الأنظمة الذكية قد يؤدي إلى فقدان المعارف والخبرات المؤسسية التي تعتمد عليها الشركات في الابتكار وبناء العلاقات.



*أعدت إيلاف التقرير عن الغاديان البريطانية: المصدر