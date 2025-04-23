إيلاف من باريس: لا يبدو أن شركة هيرمس، والتي تشتهر بصناعة حقائب بيركين، وغيرها من السلع الفاخرة منزعجة من تهديد الرسوم الجمركية الأميركية كما هو الحال مع منافستها الرئيسية لوي فيتون.

في حين سجلت "لوي فيتون" LVMH انخفاضًا في مبيعاتها في الربع الأول من عام 2025، ارتفعت مبيعات هيرميس في الفترة نفسها، وفقًا لتقارير الأرباح الصادرة الأسبوع الماضي.

فقد أعلنت شركة هيرميس الثلاثاء أنها ستفتتح مصنعا جديدا في فرنسا وستوظف 260 حرفيا للعمل في ورشة للجلود في نورماندي في الوقت الذي تهدد فيه منافستها الرئيسية لوي فيتون LVMH، بزيادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة على حساب أوروبا.

ويأتي إعلان شركة صناعة حقائب بيركين بعد أيام قليلة من تصريح برنارد أرنو، رئيس شركة لوي فيتون LVMH وأغنى رجل في أوروبا، بأن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمنع شركاتها من نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة لتجنب أي رسوم جمركية محتملة من إدارة ترامب.

فرض ترامب رسوما جمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يتراجع وسط الاضطرابات المالية، ويعلق أعلى الرسوم الجمركية المقترحة لمدة 90 يوما لإيجاد فرصة للتفاوض على اتفاق تجاري.

وكان أرنو من أشد المعجبين بخطط ترامب لجذب المصنعين، كما انتقد الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لرفعهما الضرائب وسنهما اللوائح التي "تعاقب قطاعاتنا الاقتصادية" ، على حد تعبيره .

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حث الشركات الأوروبية على تجميد الاستثمارات في الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

حرب تجارية على قطاع السلع الفاخرة

يتعرض قطاع السلع الفاخرة الفرنسي بشكل خاص للحرب التجارية الدائرة، نظرًا لاعتماده الكبير على الصادرات. وبينما سجلت لوي فيتون LVMH انخفاضًا في مبيعاتها في الربع الأول من عام 2025، ارتفعت مبيعات هيرميس في الفترة نفسها، وفقًا لتقارير الأرباح الصادرة الأسبوع الماضي.

ووسط مخاوف المستثمرين من تراجع أسهم لوي فيتون LVMH، تفوقت هيرميس الأسبوع الماضي على المجموعة المملوكة لأرنو لتصبح دار السلع الفاخرة الأكثر قيمة في فرنسا وأكبر شركة مدرجة في مؤشر CAC40 الفرنسي. وتداولت الشركتان حصصهما خلال الأيام التالية.

600 مليار دولار تدفعها أميركا لشراء المنتجات الأوروبية

بلغ إجمالي قيمة السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي 605.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي .

وفي حال فرضها، ستفرض رسوم ترامب الجمركية ضريبة على المنتجات التي ستدفعها الشركات الأميركية التي تشتريها، ومن المرجح أن تغطي هذه الشركات جزءًا من هذه التكلفة الإضافية على الأقل برفع أسعارها لعملائها فورًا، أو تدريجيًا مع مرور الوقت. ويتفق الاقتصاديون عمومًا على أن الرسوم الجمركية تزيد من التضخم .

قد تؤثر رسوم ترامب الجمركية البالغة 25% على الاتحاد الأوروبي على العديد من المنتجات. وسلط سوندرز الضوء على تأثيرها المحتمل على السلع الفاخرة وعلامات الأزياء الفاخرة مثل لويس فويتون وشانيل وهيرميس. كما قد تتأثر علامات تجارية أخرى بأسعار معقولة، مثل شركة الملابس الإسبانية زارا.

أوضح سوندرز أنه إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية على مواد تستخدم في التصنيع، مثل البلاستيك أو المطاط، فمن المرجح أن تعطل سلاسل التوريد. وضرب أمثلةً على كيفية استخدام المواد الكيميائية العضوية المستوردة في صناعة منتجات التنظيف المنزلية، وكيفية استخدام الجلود في صناعة سلع مثل الأرائك والسيارات.

وقال سوندرز "إنها واحدة من تلك الأشياء حيث لا يمكن قياس الاضطراب إلا إذا تم تطبيق التعريفات الجمركية لأن هناك الكثير من الأجزاء المخفية فيها".

أعلن الاتحاد الأوروبي، بعد إعلان ترامب بفترة وجيزة، أنه سيرد "فورًا" و"بحزم" على الحواجز التجارية "غير المبررة" التي فرضها ترامب. وقال سوندرز إن الاتحاد قد يرد بمجموعة متنوعة من الإجراءات، لكنها قد تشمل فرض رسوم جمركية انتقامية على الصادرات الأمريكية المشتركة إلى الاتحاد الأوروبي.



