إيلاف من نيويورك: سيدة أعمال، ومليارديرة، وخبيرة شهيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، وضيفة مدعوة إلى المكتب البيضاوي، وفتاة جذابة، وأم لأربعة أطفال: كيم كارداشيان تتقن فنون الشهرة في القرن الحادي والعشرين كما لم يفعل أحداً مثلها.

فهي تملك ثروة تقدر قيمتها بحوالي 1.7 مليار دولار، ولديها بيزنس في عالم الموضة والأزياء وماركات تجارية عالمية تقدر قيمتها بما يقرب من 5 مليارات دولار، وفي عالم السوشيال يتابعها بمنصة انستغرام 357 مليون فولورز، أي أنها تملك الثروة والشهرة معاً بطريقة مذهلة، ولكن لايزال السؤال مطروحاً من جانب الملايين حول العالم :"ماسر شهرتها؟".

لقد كانت لها حضور دائم في الثقافة الشعبية لمدة عقدين من الزمن تقريبًا، وهي شخصية مشهورة للغاية تلفت كل تحركاتها الانتباه، ومع ذلك لا يبدو في بعض الأحيان أنها تمتلك أي شيء يدفعها إلى مدارات الشهرة والنجومية بهذه الطريقة.

الشهرة قتلت نجومًا أقل شأناً، ولكن تظل كارداشيان في ذروة قوتها، متحدية الانتقادات التي تقول إنها "مشهورة فقط بسبب شهرتها". أي لا تملك مقومات الشهرة ولكنها رغم ذلك مشهورة.

ومن المتوقع أن تدلي كارداشيان (44 عاما) بشهادتها في محاكمة فرنسية تبدأ في 28 نيسان (أبريل) بشأن عملية سطو عام 2016 التي كلفتها مجوهرات تقدر بملايين الدولارات - والتي تم فيها احتجازها تحت تهديد السلاح.

وجهت اتهامات لستة أشخاص على خلفية عملية السرقة التي أسفرت عن سرقة أشياء من بينها خاتم ألماس أهداه لها زوجها آنذاك، مغني الراب كاني ويست.

من هي كيم كاردشيان

ولدت كارداشيان في لوس أنجلوس في 21 أكتوبر 1980، وقضت طفولتها على هامش الشهرة. بحلول عام 1991، وبعد طلاق والديها، تزوجت والدتها كريس من الفائز بمسابقة العشاري الأوليمبية لعام 1976 والذي كان يُعرف آنذاك باسم بروس جينر، والذي انتقل منذ ذلك الحين إلى الحياة باسم كايتلين.

وبعد سنوات قليلة، أصبح والدها روبرت أحد المحامين البارزين الذين دافعوا عن أسطورة كرة القدم الأميركية أو جيه سيمبسون في محاكمته بتهمة القتل عام 1995.

وباعتبارها صديقة في سن المراهقة لنجمتي مجتمع لوس أنجلوس نيكول ريتشي وباريس هيلتون، حظيت كارداشيان بالتلميحات الأولى حول شهرتها، حيث تم تصويرها معهما في أماكن ليلية شهيرة وظهرت في برنامج الواقع الخاص بهما "الحياة البسيطة".

الفيلم الجنسي.. والانطلاقة الانفجارية

ولكن في عام 2007، برزت إلى الوعي الشعبي عندما تم نشر فيلم منزلي صريح صنعته منذ أربع سنوات مع صديقها آنذاك راي جيه على الإنترنت.

وأشار المتشككون إلى أن الشريط ظهر في الوقت الذي كانت فيه كارداشيان وعائلتها يستعدون للترويج لبرنامج "مواكبة عائلة كارداشيان"، وهو برنامج واقعي يتناول حياة العائلة المليئة بالثراء والرفاهية والطباع السيئة التي لا تصدق - والأمور العادية المذهلة.

كان برنامج "مواكبة عائلة كارداشيان"، الذي تابع التجارب الشخصية والمهنية للأخوات كيم وكورتني وكلوي وأخواتهن غير الشقيقات كيندال وكايلي جينر، أحد أطول برامج الواقع التلفزيونية.

بالنسبة للبعض، كان هذا الفيلم ترفيهًا لا بد من مشاهدته، حيث يوفر نظرة ثاقبة إلى المشاهير من خلال منظور عائلة فريدة من نوعها. وبالنسبة للآخرين، كما كتبت صحيفة واشنطن تايمز ذات مرة، كانت هذه مجرد هراء يصور "الانحلال الأخلاقي والروحي والثقافي الذي تعاني منه أمتنا".

سيدة أعمال من العيار الثقيل



وقد أدت سلسلة من المشاريع، بما في ذلك KKW Beauty وKKW Fragrance، إلى ترسيخ مكانة كارداشيان كلاعب جاد في قطاع الموضة وأسلوب الحياة، مدفوعة بصعود وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كانت تنشر بانتظام مصائد العطش لبناء علامتها التجارية.

ولكن علامة الملابس Skims هي التي جلبت بالفعل الأموال الكبيرة. وتحتفل الشركة بشكل غير اعتيادي بالشكل الأنثوي، وتفتخر بـ "ملابس داخلية مصممة تقنيًا تعمل على تعزيز منحنياتك".

وقدرت جولة استثمارية في عام 2023 قيمة الشركة بنحو 4 مليارات دولار، وتقدر مجلة فوربس صافي ثروة كارداشيان الشخصية الآن بنحو 1.7 مليار دولار.

الزواج من كاني ويست.. محطة شهرة وجدل



وقد كانت علاقتها مع ويست، زوجها الثالث، مصدر إلهام لانطلاقتها في عالمي الموضة والجمال. وكان زواجهما في عام 2014 ــ عام جلسة التصوير "كسر الإنترنت" لمجلة Paper والتي تضمنت مؤخرتها العارية والكثير من الشمبانيا ــ "عاصفة ثلجية تاريخية من المشاهير"، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

لقد سافرا إلى فرنسا لحضور بروفة ما قبل الزفاف في قصر فرساي، حيث وصلا في عربة مطلية بالذهب قبل أن يسافرا إلى إيطاليا لعقد قرانهما. وبعد أربعة أطفال، واجهت العلاقة بين الزوجين صعوبات، حيث أصبح سلوك ويست متقلبًا بشكل متزايد.

وناشدت كارداشيان التعاطف مع زوجها، الذي تحدث في وقت ما عن معاناته من اضطراب ثنائي القطب، لكنه تقدم بطلب الطلاق بحلول عام 2021.

وتقول كارداشيان إنها حاولت حماية أطفال الزوجين من الأذى الحتمي الذي قد يسببه انفصال والديهم.

"أنت تريد أن تكون حساسًا لأنهم مجرد أطفال، ومن الصعب التعامل معهم بغض النظر عن أعمارهم"، قالت لمجلة GQ في عام 2023. "في نهاية المطاف، ما يهم هو أن يشعر الأطفال بالحب والاستماع إليهم."

من المؤكد أنهم يرون ذلك: حيث يحصل متابعو كارداشيان على إنستغرام، والبالغ عددهم 357 مليون شخص، على تحديثات منتظمة عن الأطفال.

هؤلاء في حياتها بعد طلاقها؟

منذ انفصالها عن ويست، كانت لكارداشيان علاقة رومانسية رفيعة المستوى مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، وارتبطت بلاعب كرة القدم الأميركية أوديل بيكهام جونيور.

وبين تربية الأبناء، والبرامج التلفزيونية، والسجاد الأحمر الذي لا ينتهي، والأعمال التجارية التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، وجدت كارداشيان أيضًا وقتًا لبدء مسيرة مهنية في مجال القانون.

بعد أن بدأت فترة تدريب مع مجموعة إصلاح السجون، نجحت في تقديم التماس إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن جدة تقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جريمة مخدرات غير عنيفة - ثم زارته في البيت الأبيض.

في عام 2021، وفي محاولتها الرابعة، نجحت في اجتياز امتحان "بيبي بار" في كاليفورنيا، وهو امتحان شاق لمدة سبع ساعات لطلاب السنة الأولى في القانون مع معدل نجاح يبلغ حوالي 20 % فقط.

وتأملت كيم كاردشيان رحلتها قائلة إن والدها الراحل "سيكون فخوراً جداً".

وتابعنت :"سوف يصدم حقًا لو علم أن هذا هو طريقي الآن".