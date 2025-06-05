إيلاف من سان فرانسيسكو: قديماً، كان الأمن السيبراني أشبه بحارس يقف على باب الشبكة: يراقب، يحذر، ويصد الهجمات إن أمكن.

لكن في عصر اليوم، لم يعد يكفي أن تحمي نظام تشغيل أو كلمة مرور.

بل أصبح السؤال الأهم: من نحن في الفضاء الرقمي؟ وماذا يعني أن نكون "آمنين" في عالم تتداخل فيه المشاعر مع البيانات، والذكاء الاصطناعي مع القرارات الشخصية؟

رؤية الأمن السيبراني اليوم باتت أقرب لفلسفة متكاملة، تتعامل مع البشر قبل الآلات، وتضع الخصوصية كحق أساسي، لا كميزة إضافية.

فالمستقبل لا يرحب بالحياد: إمّا أن تكون حمايتك ذكية، أو تكون مكشوفًا.

مثال حي:

في عام 2023، تعرّضت امرأة في المملكة المتحدة لهجوم سيبراني غير مباشر بعد أن استخدم أحد التطبيقات الذكية المثبّتة في منزلها (جهاز تحكم صوتي مرتبط بالإضاءة والموسيقى) بيانات سجلّها الصوتي لتحليل حالتها المزاجية.

التطبيق، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، خمّن أنها تمر بحالة توتر عاطفي... لتبدأ الإعلانات التي تستهدفها عبر هاتفها تدور حول العلاج النفسي، وتطبيقات المواعدة، وحتى عروض "استعادة العلاقات السابقة".

المرأة لم تُخترق تقنيًا، لكنها كانت مكشوفة نفسيًا.

وهنا يتجلّى التحوّل الكبير: نحن لا نحمي فقط كلمات المرور، بل نحمي ملامحنا العاطفية... حتى قبل أن نلاحظها نحن أنفسنا.

من التحديات إلى المبادئ

الرؤية الحديثة للأمن السيبراني لم تعد تقتصر على مكافحة الهجمات الإلكترونية، بل تحولت إلى مجموعة من المبادئ:

- الشفافية في جمع البيانات

- التصميم الآمن منذ البداية

- فهم السلوك البشري والذكاء العاطفي الرقمي

- خلق توازن بين التقنية والحرية

حتى الحكومات تغيّرت نظرتها. فاليابان مثلاً أقرت مؤخرًا قانون "الدفاع السيبراني النشط" لتعزيز حماية الفضاء الرقمي كجزء من الأمن القومي.

وفي قلب كل هذه الرؤية: الإنسان.

الهدف لم يعد فقط حماية الأجهزة، بل حماية البشر من استغلال غير مرئي: تنبؤ بحالتك النفسية، توجيه قراراتك، أو التلاعب بتجربتك الرقمية.

في النهاية،

الأمن السيبراني لم يعد وظيفة تقنيين خلف الشاشات، بل أصبح مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الفرد وتنتهي بسياسات دولية.

أن تعرف كيف تُؤمّن بياناتك لم يعد ترفًا، بل جزء من صون كيانك الرقمي والنفسي.

وفي عالم تُحلّل فيه مشاعرك أسرع من كلماتك، يصبح الوعي السيبراني هو الدرع الأذكى لحماية حقيقتك.