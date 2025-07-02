إيلاف من سان فرانسيسكو: ضغطت على الرابط…؟

في لحظة سهو أو تَـعَجُّل؟ تسرّعت؟

افصل الإنترنت أو فعّل وضع الطيران فورًا…

فعلت؟؟؟ ممتاز، تصرّفت في الوقت المناسب.

هذه الخطوة وحدها قد تمنع أي محاولة لنقل بياناتك دون علمك، إذ تؤدي إلى إيقاف كل الاتصالات، بما في ذلك الشبكة والواي فاي والبلوتوث.

الآن لنبدأ عملية الإنقاذ بهدوء. إليك ما عليك فعله، خطوة بخطوة:

1. احذف الرابط من المتصفح:

إن تم فتحه في Safari، أخرج فورًا واذهب إلى:

الإعدادات > Safari > “مسح السجل وبيانات الموقع”.

2. افحص إعدادات كلمات المرور:

الإعدادات > كلمات السر > تنبيهات الأمان.

راقب التنبيهات لأي كلمات مرور معرضة للاختراق أو مكررة.

3. افتح تطبيق “الملفات” وتحقق من التنزيلات:

إذا تم تحميل ملف دون علمك، احذفه فورًا.

4. غيّر كلمات المرور الأساسية:

مثل حساب Apple، بريدك الإلكتروني، وحساباتك البنكية.

5. فعّل المصادقة الثنائية:

لا تترك حساباتك بمفتاح واحد فقط.

6. فعّل خاصية التحذير من الروابط الاحتيالية:

الإعدادات > Safari > “تحذير من مواقع الويب الاحتيالية”.

7. راجع التطبيقات التي تم تحميلها مؤخرًا:

إذا لاحظت تطبيقًا غريبًا لم تقم بتثبيته، احذفه فورًا.

8. تحديث نظام iOS:

تأكّد من أن جهاز iPhone الخاص بك مُحدّث لآخر إصدار، لتفادي أي ثغرات أمنية معروفة.

الإعدادات > عام > تحديث البرنامج

وتحقق مما إذا كان هناك تحديث متاح، ثم قم بتثبيته.

9. استخدم VPN موثوق لاحقًا:

الإعدادات > عام > مرّر للأسفل إلى VPN وإدارة الجهاز

إذا رأيت أي ملف تعريف (Profile) مريب أو غير مألوف، اضغط عليه واختر إزالة الملف.

الآن، بعد اتباع الخطوات السابقة، راقب جهازك خلال الـ 48 ساعة التالية.

هل لاحظت أي سلوك غير معتاد؟ مثل صوت مفاجئ، أو أن الشاشة تضيء وتنطفئ تلقائيًا؟

إذا شعرت أن هناك شيئًا غير طبيعي، لا تتردد: توجّه فورًا إلى دعم Apple أو إلى أحد المتاجر الرسمية لفحص الجهاز بدقة، فهم يستخدمون أدوات أمنية متخصصة لاكتشاف أي نشاط خفي.

وفي حال دعت الحاجة، فكّر في إعادة تعيين الجهاز (Reset) بعد حفظ بياناتك، لضمان بداية نظيفة وآمنة.

قد لا نتمكن دائمًا من منع الأخطاء، لكننا نستطيع أن نتعلّم منها ونحدّ من أثرها.

فكل مستخدم معرّض للضغط على رابط غير مقصود، لكن من يعرف كيف يتصرّف بعدها، هو من يحمي خصوصيته وبياناته.

التكنولوجيا ليست خطرة… فقط تحتاج أن نستخدمها بذكاء.